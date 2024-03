Coudet prepara Inter com dúvida na dupla de ataque titular do Colorado

Ainda convivendo com o baque da dolorosa eliminação no Campeonato Gaúcho, o Inter se reorganiza para a estreia da Copa Sul-Americana, na terça-feira (2), contra o Belgrano, na Argentina. O técnico Eduardo Coudet aponta sua atenção para a competição continental como maneira de reerguer a moral colorada para o restante da temporada. Para o próximo desafio, o treinador terá a adição de peças importantes do elenco que não puderam disputar o Estadual, mas também se preocupa com a ausência de Enner Valencia nos treinamentos.



Com a incerteza da condição do melhor atacante colorado, paira no CT Parque Gigante a dúvida sobre quem será titular na Argentina. Valencia não foi titular contra o Juventude na partida que decretou a eliminação colorada. O equatoriano sofreu uma lesão no tornozelo na partida de ida das semifinais do Estadual e foi poupado na primeira etapa. Lucca foi o escolhido por Coudet como reposição, mas não correspondeu. Com o placar desfavorável, o camisa 13 teve que ser acionado, mesmo descontado e sem totais condições.

LEIA TAMBÉM: Inter mantém os portões fechados enquanto se mobiliza para reverter crise



O centroavante foi desfalque no treino desta quinta-feira (28), o que levantou o questionamento sobre quem será o substituto do equatoriano ou até mesmo se o jogador poderá se recuperar a tempo da partida. Além de Valencia, outros dois atacantes foram ausência no treinamento: Lucas Alario e Rafael Borré.



A situação do colombiano não preocupa, já que ele esteve a serviço de sua seleção durante a Data Fifa e não treinou por estar em deslocamento para Porto Alegre. Borré deve ter condições para a estreia na Sul-Americana. Ele jogou apenas uma partida pelo colorado, já que não esteve inscrito no Estadual. O atacante atuou por 32 minutos contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Em busca do melhor ritmo, existe uma pequena dúvida se ele começará a partida, mas a tendência é que Coudet o escale entre os titulares. O centroavante foi desfalque no treino desta quinta-feira (28), o que levantou o questionamento sobre quem será o substituto do equatoriano ou até mesmo se o jogador poderá se recuperar a tempo da partida. Além de Valencia, outrosA situação do colombiano não preocupa, já que ele esteve a serviço de sua seleção durante a Data Fifa e não treinou por estar em deslocamento para Porto Alegre. Borré deve ter condições para a estreia na Sul-Americana. Ele jogou apenas uma partida pelo colorado, já que não esteve inscrito no Estadual. O atacante atuou por 32 minutos contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Em busca do melhor ritmo, existe uma pequena dúvida se ele começará a partida, mas a