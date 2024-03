Inter mantém os portões fechados enquanto se mobiliza para reverter crise

O cenário de crise instaurado no Beira-Rio, decorrente da eliminação precoce para o Juventude no Gauchão, não irá embora tão cedo. Por isso, o Inter manteve os portões do CT Parque Gigante fechados para a imprensa nesta quarta-feira (27), no primeiro treino com bola da semana.

Depois da queda na segunda-feira, o clima de tensão e cobrança tomou conta das entrevistas coletivas de Eduardo Coudet e Alessandro Barcellos. No entanto, os debates internos vão muito mais além. Apesar de Maurício e Robert Renan despontarem como os principais culpados, o elenco compreende que a responsabilidade por mais um vexame é de todos, principalmente daqueles que são apontados como as principais lideranças.

Sem tempo para descanso, o grupo segue treinando até a estreia na Sul-Americana, na terça-feira (2), às 19h, contra o Belgrano, na Argentina. Será o primeiro jogo depois da derrota para o clube da Serra.

A expectativa é de que Chacho dê uma cara nova ao Colorado. Principalmente por conta dos novos reforços, que estão à disposição para o restante da temporada. Fernando, Thiago Maia e Borré são as principais opções para largar entre os onze. Além deles, Bernabei disputa uma vaga com Renê na lateral-esquerda.

Os dois primeiros fazem a função de primeiro volante, mas Fernando é polivalente e pode atuar como zagueiro. Já o atacante colombiano deve tomar a vaga de Maurício, recuando Alan Patrick para a linha do meio-campo.

A provável escalação alvirrubra conta com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê (Bernabei); Fernando (Thiago Maia), Aránguiz, Alan Patrick e Wanderson; Borré e Valencia.

De momento, não há previsão para a abertura dos portões. O clube segue se mobilizando para reverter o clima melancólico a tempo dos novos compromissos. A estreia do Brasileirão está marcada para o dia 13 de abril, contra o Bahia. Antes, o Inter ainda tem a 2ª rodada do torneio continental, contra o Real Tomayapo, no dia 10.