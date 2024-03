Após a eliminação traumática, Inter vive clima de decepção e cobrança

A eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude, nesta segunda-feira (26), acendeu um sinal de alerta no vestiário colorado. A derrota nos pênaltis não esconde a atuação ruim em ambas as partidas do confronto, mas grande parte da revolta da torcida colorada tem o nome de Robert Renan como alvo. O zagueiro desperdiçou a cobrança que deu a oportunidade para a equipe da Serra Gaúcha selar a classificação. Apesar das críticas individuais do estádio Beira-Rio, a insatisfação respingou no treinador Eduardo Coudet por mais uma eliminação em casa.



Em entrevista coletiva, o técnico assumiu a responsabilidade pela derrota. “Vinhamos de 10 vitórias seguidas, empatamos duas e ficamos de fora da final. Dói o que sentimos, a dor de não poder dar ao torcedor a alegria de leva-los à final. Obviamente sou o responsável, mas poderiamos ter ganhado ambas as partidas tranquilamente”, disse Coudet.

A imagem que marca o torcedor é o pênalti batido por Robert Renan, que tentou uma cavadinha e falhou. O jogador já havia cobrado um pênalti de forma semelhante enquanto atuava no Zenit, da Russia. Perguntado se ele havia treinado dessa forma, Coudet disse que desconhecia essa caracteristica do jogador. “Não sabia disso, sobre o pênalti batido na Russia. Montamos uma lista prévia, mas a decisão era do jogador se gostaria de bater. É uma responsabilidade em cima um jovem de 20 anos. Não falei com ele sobre a decisão”, afirmou o treinador.



O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, também se pronunciou após a eliminação. O mandatário colorado afirmou durante o início da temporada que um dos objetivos do clube era retornar às conquistas do Campeonato Estadual, mas reforçou o sentimento do torcedor de decepção. "É um sentimento misto, de indignação e de vergonha. O trabalho que vem sendo feito, o apoio do torcedor não justificam estarmos de fora das finais do Campeonato Gaúcho", disse Barcellos.