Inter alcança 142 mil sócios, maior marca na história do clube

Impulsionado pelo bom momento e pela janela de contratações do início da temporada, o Inter anunciou nesta sexta-feira (22) que o clube chegou aos 142 mil sócios. Foco da gestão do presidente Alessandro Barcellos, o quadro social colorado alcançou a sua melhor marca de associados ativos na história. Atualmente, o clube ocupa a segunda colocação no ranking dos times brasileiros com mais sócios, atrás apenas do Palmeiras, com 171 mil.



Sempre presente nas listas de maiores quadros sociais do Brasil, desde a temporada passada, o Inter viu o número de sócios crescer expressivamente. Alavancado pela campanha na Libertadores de 2023 e com o elenco formado para este ano, o clube registrou um aumento de quase 40 mil sócios, entre março de 2023 e e este mês.

Vice-presidente do Marketingr, Nelson Pires, ressalta a importância da contribuição do torcedor para o clube. “O nosso torcedor compreendeu que o quadro social é o nosso maior patrocinador. Recebemos cerca de R$ 9 milhões por mês apenas do quadro associativo. É a partir dele que construímos um grande time”.

Além das vantagens desportivas, o Inter destaca que o retorno para o associado não é restrito ao campo de jogo. “Hoje o sócio colorado tem desconto em postos de combustíveis, farmácias, lojas. Ser sócio é contribuir com o clube e ter retorno em descontos, além das vantagens de frequentar o estádio e ajudar a montar uma equipe mais forte. É uma construção e um trabalho conjunto que vai se consolidando durante esta gestão”, aponta Pires.



Segundo o clube, a grande parte dos associados possui entre 18 e 35 anos, compondo 35% do quadro social. A faixa etária, considerada jovem, é um dos trunfos do Colorado na fidelização do sócio-torcedor que vai aos jogos, já que 55% dos associados moram na Grande Porto Alegre. Como reflexo do incentivo no futebol feminino e em políticas institucionais de inclusão das mulheres no estádio, cerca de 25% dos sócios são mulheres.



O Inter contabiliza todos seus 142 mil sócios como ativos, apesar de 15% do quadro ter pendências com o clube. O associado mantém ativo o vínculo de torcedores que possuem dívidas com o clube por no máximo três meses. "O Inter precisa ter sensibilidade com os torcedores como portador da alcunha de Clube do Povo. Temos planos de renegociação de dívidas para manter esse Colorado frequentando o estádio Beira-Rio", diz Pires.

Em 2023, durante as eleições para presidente do clube, o Inter registrou a maior participação de sócios em um pleito na história do futebol brasileiro, com 29.800 votantes. O engajamento faz com que a expressão "nação colorada" tenha um novo significado para os dirigentes do clube. "É espetacular termos um clube com 142 mil sócios. É a capacidade de catalisar uma nação. Várias cidades não têm esse número de pessoas. Ter um clube com essa quantidade de sócios, onde todos possuem direito de voto, é uma aula de democracia", afirma Pires.

Buscando aumentar o número associativo, o Inter aposta em uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e traça a meta de 150 mil sócios até junho deste ano. A estudante universitária Cadine Flores está prestes a reforçar a lista e pensa em contribuir com o clube, além de estreitar o vínculo que tem como torcedora. “É uma grande responsabilidade ser, de fato, uma torcedora colorada de carteirinha. Ainda tem a vantagem de conseguir ingressos para os jogos de forma mais fácil, mas sei que o valor da mensalidade vai fortalecer o clube”, diz Cadine.