Com ausência de protagonistas, Lucca deve ser titular do Inter contra oJuventude

De olho na decisão do Campeonato Gaúcho, que está a uma vitória no Beira-Rio, contra o Juventude, pelo jogo de volta da semifinal, o Inter segue treinando normalmente em meio a Data Fifa. No entanto, o técnico Eduardo Coudet viu, ao longo da semana, alguns problemas minarem seu poder ofensivo para armar o time que enfrenta o Papo.

Enquanto Valencia tem uma lesão no pé e é dúvida, Alario fez um pequeno procedimento no joelho e está fora do confronto — argentino não preocupa para a sequência da temporada.

O caso do equatoriano é delicado. Ele foi desconvocado de sua seleção por conta do problema, e vem sendo tratado e reavaliado diariamente no CT Parque Gigante. As chances dele ir a campo são baixas, e com isso, Lucca deve assumir o comando do ataque colorado.

O jovem de 20 anos recebeu minutos no Estadual e correspondeu. Ainda que abaixo de uma concorrência carimbada, ele agrada Chacho e não abre debate para uma variação no esquema. Ao seu lado, Alan Patrick se mantém como maestro da equipe e figura mais próxima do atacante de referência.

Outro nome do ataque que vem ganhando oportunidade nos treinos é Ricardo Mathias, de apenas 17 anos. O destaque alvirrubro das categorias de base é uma das grandes apostas do clube para o futuro. Ainda que não tenha chances de ir a campo na segunda, é importante que ele receba rodagem entre os profissionais, para facilitar a adaptação.