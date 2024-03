Conmebol divulga datas dos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (19) as datas das partidas das fases de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. A dupla Gre-Nal estreia nas competições continentais no mesmo dia. Pela Sul-Americana, o Inter enfrenta o Belgrano, na Argentina, no dia 2 de abril, às 19h. Mais tarde, o Grêmio visita o The Strongest, na Bolívia, pela Libertadores, às 21h.

Confira os dias e horários de todos os jogos do Grêmio pela Libertadores e do Inter pela Sul-Americana:



Grêmio na Libertadores:



The Strongest (BOL) x Grêmio - dia 2/4, terça-feira às 21h, no estádio Estádio Hernando Siles, em La Paz



Grêmio x Huachipato (CHI) - dia 9/4, terça-feira às 19h, na Arena do Grêmio



Estudiantes (ARG) x Grêmio - dia 23/4, terça-feira às 19h, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata



Huachipato (CHI) x Grêmio - dia 8/5, quinta-feira às 19h, no Estádio CAP, em Talcahuano



Grêmio x Estudiantes (ARG) - dia 15/5, quinta-feira às 19h, na Arena do Grêmio



Grêmio x The Strongest (BOL) - dia 29/5, quinta-feira às 19h, na Arena do Grêmio



Inter na Sul-Americana:



Belgrano (ARG) x Inter - dia 2/4, terça-feira às 19h, no estádio Julio César Villagra, em Córdoba



Inter x Real Tomayapo (BOL) - dia 10/4, quarta-feira às 21h, no Beira-Rio



Delfin (EQU) x Inter - dia 25/4, quinta-feira às 23h, no Estádio Jocay, em Manta



Real Tomayapo (BOL) x Inter - dia 7/5, terça-feira às 21h, no Estádio IV Centenario, em Tarija



Inter x Delfin (EQU) - dia 16/5, quinta-feira às 19h, no Beira-Rio



Inter x Belgrano (ARG) - 28/5, terça-feira às 21h30min, no Beira-Rio