Torcida do Inter se mobiliza para troca da estátua de Fernandão

Quase dez anos depois da inauguração daquela que deveria ser uma homenagem à altura de um ídolo máximo, os torcedores do Inter estão se movimentando para substituir a estátua de Fernandão. Um grupo formado por associados irá protocolar um pedido formal no clube para realizar a troca.

O argumento é de que o monumento construído em bronze não reflete a imagem do capitão da conquista do Mundial de Clubes em 2006, eternizado na história colorada pelos momentos dentro e fora de campo.

Adriano Schneider, sócio que está centralizando o movimento, explica: “Nós gostaríamos que fosse feita uma estátua mais fidedigna à imagem e ao tamanho do que ela representa para a torcida e para o próprio jogador e a história dele frente ao Clube. Isso não quer dizer que a outra estátua vai ser descartada, a ideia desse documento é inclusive sugerir que a destinação dela possa ser museu, ou outro local a escolha do clube”.

Inaugurada em dezembro de 2014, a estátua do ex-jogador, falecido em junho do mesmo ano, foi duramente criticada pela diferença em relação à verdadeira imagem do ídolo. Fernandão tinha 1,90m de altura, mas foi representado em menos de 1,70m, fato que gerou desconforto entre os Colorados na época.

Adriano também destaca que a iniciativa ganhou força por conta do aniversário do ídolo, nascido no dia 18 de março.

O documento para troca será entregue ao vice-presidente de administração, André Dalto, até o final desta semana, e conta com mais de 500 assinaturas. Depois, ele pode seguir para o patrimônio financeiro, que fará um estudo de viabilidade e, consequentemente, levar o debate para o Conselho Deliberativo.

A troca seria de grande impacto para o clube, e o movimento dá a oportunidade para a torcida debater outros aspectos. O vendedor ambulante Adão Ferreira, que marca presença no Beira-Rio todos os dias, defende a mudança e questiona a localização do monumento.

“Eu acho legal a mudança porque aquilo ali não tem nada a ver com o que foi o Fernandão. Eu vi ele jogar no estádio, e lembro bem como ele era. Quem viu ele de perto se incomoda com a estátua que fizeram. Também acho que ela fica muito distante, desfocada. Ela poderia estar mais centralizada, próxima da avenida, para o torcedor ver ela com mais clareza quando passa”.