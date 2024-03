Como foram as últimas três eliminações do Inter no Campeonato Gaúcho

Pela primeira vez na história do clube, o Inter chega a três edições seguidas de Campeonato Gaúcho sem frequentar as finais do torneio. A seca do Colorado de títulos, oito anos sem levantar uma taça, é acentuada pela sequência de insucessos nas semifinais do Estadual. A última vez que o Inter ficou tanto tempo sem disputar a decisão foi entre 2000 e 2021, onde o clube foi eliminado nas semifinais. As eliminações seguidas alimentam a frustração do torcedor colorado.



Gauchão 2022 - Grêmio x Inter

Ida - 3x0, no Beira-Rio

Volta - 0x1, na Arena do Grêmio



Em 2022, com o rival recém rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter se viu na posição de amplo favorito ao título gaúcho no início da competição. Com uma campanha irregular, o Colorado ficou apenas na terceira colocação na primeira fase, atrás do líder Ypiranga e do próprio Grêmio, que foi segundo colocado.



Os rivais de Porto Alegre se encontraram na semifinal e a expectativa era de imposição técnica colorada. Apesar do prognóstico, o Grêmio foi amplamente superior no jogo da ida, mesmo como visitante. Elias Manoel, Bitello e Diego Souza decretaram a derrota acachapante no estádio Beira-Rio.



No jogo de volta, na Arena, o Inter tentou se impor e chegou a vencer a partida, com um gol solitário de Taison cobrando falta. Precisando reverter uma desvantagem de três gols, a vitória como visitante não foi suficiente.

Gauchão 2023 - Inter x Caxias

Ida - 1x1, no Centenário

Volta - 1x1, no Beira-Rio (nos pênaltis, Inter 4x5 Caxias)



Ainda buscando quebrar a sequência sem títulos, o Inter chegou para o Gauchão 2023 em um patamar diferente da temporada anterior. Mesmo após a ótima campanha no Brasileirão, conquistando o vice-campeonato, o Grêmio, impulsionado pela chegada de Luis Suárez, equilibrou a balança Gre-Nal quando o assunto era favoritismo.



Com a pressão para votar a uma final, o Inter encontrou o Caxias nas semifinais do Estadual. Na primeira fase, os dois clubes se enfrentaram e empataram em 2 a 2. No mata-mata, o equilíbrio se manteve. Na Serra, no jogo de ida, novo empate, dessa vez por 1 a 1, com gols de Alan Patrick e Mercado contra.



Com a pressão para votar a uma final, o Inter encontrou o Caxias nas semifinais do Estadual. Na primeira fase, os dois clubes se enfrentaram e empataram em 2 a 2. No mata-mata, o equilíbrio se manteve. Na Serra, no jogo de ida, novo empate, dessa vez por 1 a 1, com gols de Alan Patrick e Mercado contra.

No Beira-Rio, mais um empate, novamente por 1 a 1 — com gols de Mauricio para o Inter e Eron para o Caxias — levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, quem avançou à decisão foi o Caxias, vencendo por 5 a 4. O final de partida foi marcado por uma briga generalizada entre jogadores dos dois times, que iniciou após os Colorados agredirem os atletas grenás.

Gauchão 2024 - Inter x Juventude

Ida - 0x0, no Alfredo Jaconi

Volta - 1x1, no Beira-Rio (nos pênaltis, Inter 5x6 Juventude)



A mais recente decepção surgiu a partir da grande expectativa que os torcedores tinham no elenco colorado. Eduardo Coudet comandou o time que encantou em vários jogos da primeira fase, deixando a torcida esperançosa. Na primeira fase, a vitória no Gre-Nal 441 validou o ótimo inicio de temporada e elevou a confiança dos atletas e do torcedor.



Amplo favorito ao título e dono da melhor campanha, o Inter encarou o Juventude na semifinal. Vindo de 10 vitórias seguidas, o Colorado chegou para o confronto com a obrigação de vencer a equipe da Serra e acabar com a seca de decisões. A partir do jogo de ida, o cenário começou a mudar.



A mais recente decepção surgiu a partir da grande expectativa que os torcedores tinham no elenco colorado. Eduardo Coudet comandou o time que encantou em vários jogos da primeira fase, deixando a torcida esperançosa. Na primeira fase, a vitória no Gre-Nal 441 validou o ótimo inicio de temporada e elevou a confiança dos atletas e do torcedor.

Amplo favorito ao título e dono da melhor campanha, o Inter encarou o Juventude na semifinal. Vindo de 10 vitórias seguidas, o Colorado chegou para o confronto com a obrigação de vencer a equipe da Serra e acabar com a seca de decisões. A partir do jogo de ida, o cenário começou a mudar.

Em Caxias do Sul, o jogo equilibrado e com algumas peças jogando abaixo da expectativa, ambas as equipes não tiraram o zero do placar, com Valência e Gilberto perdendo boas oportunidades nos dois ataques.

No jogo de volta, no Beira-Rio, a tensão era visível entre os torcedores. O clima de pessimismo aumentou após Zé Marcos abrir o placar para o Juventude. Sem jogar bem, Renê salvou a péssima atuação coletiva colorada e levou a partida para os pênaltis. Na cobrança da marca da cal, mais uma frustração e mais uma eliminação em casa. Com um placar de 6 a 5, o Juventude bateu o Inter em pleno Beira-Rio, acabando com o sonho da quebra do jejum colorado.