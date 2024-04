The Strongest-BOL x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Visando estrear com o pé direito na Libertadores da América, o Grêmio enfrenta o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, nesta terça-feira (2), às 21h. Com as finais do Campeonato Gaúcho entre a primeira partida da competição continental, o técnico Renato Portaluppi optou por encarar o desafio da altitude de 3.640 metros acima do nível do mar com uma equipe totalmente alternativa. Com a sequência de decisões e a preservação, o Grêmio viajou com um elenco recheado de garotos e de jogadores reservas em busca de pelo menos um ponto.

LEIA TAMBÉM: Descontente com atuação na final, Portaluppi fala em poupar na Libertadores



Após o empate sem gols contra o Juventude no final de semana, pela partida de ida da final do Estadual, Portaluppi afirmou que seria impossível manter a mesma equipe que vinha jogando no Gauchão. Já o The Strongest não entra em campo desde o dia 13 de março, onde perdeu para o Real Tomayapo por 2 a 0, mas conta com foco total na preparação para a Libertadores. Com a logística desfavorável, o time espera voltar de La Paz com pelo menos um empate contra o atual campeão boliviano para encaminhar a classificação dentro de um grupo complicado.



Prováveis escalações:



The Strongest - Viscarra; Enoumba, Jusino e Justiniano; Romero, Ursino, Quiroga, López e Ramallo; Arrascaita e Triverio. Técnico: Pablo Lavallén.



Grêmio - Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi, Du Queiroz e Nathan (Ronald); Galdino, Nathan Fernandes e João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR), auxiliado por Eduardo Cardozo (PAR) e Eduardo Britos (PAR). Após o empate sem gols contra o Juventude no final de semana, pela partida de ida da final do Estadual, Portaluppi afirmou que seriano Gauchão. Já o The Strongest não entra em campo desde o dia 13 de março, onde perdeu para o Real Tomayapo por 2 a 0, mas conta com foco total na preparação para a Libertadores. Com a logística desfavorável, o time espera voltar de La Paz com pelo menos um empate contra o atual campeão boliviano para encaminhar a classificação dentro de um grupo complicado.Viscarra; Enoumba, Jusino e Justiniano; Romero, Ursino, Quiroga, López e Ramallo; Arrascaita e Triverio.Pablo Lavallén.Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi, Du Queiroz e Nathan (Ronald); Galdino, Nathan Fernandes e João Pedro Galvão.Renato Portaluppi.Juan Gabriel Benítez (PAR), auxiliado por Eduardo Cardozo (PAR) e Eduardo Britos (PAR).