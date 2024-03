Descontente com atuação na final, Portaluppi fala em poupar na Libertadores

Sem entregar tudo o que pode, o Grêmio não saiu do zero contra o Juventude, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, neste sábado (30), no Estádio Alfredo Jaconi. O treinador Renato Portaluppi não ficou contente com o rendimento da equipe durante a partida, que viu a equipe da casa ter o domínio durante toda a partida. Além de pensar no jogo de volta da final, Portaluppi também fica atento para a estreia da Libertadores, nesta terça-feira.



Em entrevista coletiva, Portaluppi afirmou que não gostou da atuação do Grêmio. “Acredito que as duas equipes ficaram devendo tecnicamente. Foram muitas faltas, jogo muito disputado. Hoje nós não fomos tão bem, tanto na parte física, quanto na parte técnica. Temos mais 90 minutos na Arena para mudar isso”, disse o treinador.

Apesar da atuação ruim, o resultado do jogo da ida não pode ser desassociado do confronto pensando na partida de volta. Com a vantagem de resolver em casa, Portaluppi valorizou a condição que o Grêmio chega na decisão. "Ficamos devendo, meu time é bastante técnico e não conseguimos produzir. Na pior das hipóteses, levar um empate para casa é um bom resultado. O Juventude jogou bem, anulou as principais jogadas do Grêmio, assim como nós anulamos eles. Competimos de igual para igual", ressaltou Portaluppi.