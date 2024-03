Diego Costa assume protagonismo no ataque do Grêmio em momento decisivo do Gauchão

Todo grande time depende de algumas peças-chave, que são quase universais. Uma delas, sem dúvidas, é o camisa 9. No caso do Grêmio, o 19. Diego Costa foi contratado para preencher uma lacuna deixada por Luis Suárez, após sua saída ao final de 2023, e está dando conta do recado. O centroavante de 35 anos foi contestado em sua chegada pelo desempenho recente em outros clubes brasileiros, mas vem surpreendendo em suas primeiras partidas.

De momento, são cinco gols em quatro jogos na temporada. Dois deles na vitória por 3 a 2 sobre o Caxias, na terça-feira (26), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Recentemente, ele defendeu as cores do Atlético-MG e Botafogo, clubes que o renderam a desconfiança sobre seu desempenho e idade avançada. No Galo, foram cinco gols em 19 jogos, e no Fogão, três gols em 15 partidas.

Um dos principais fatores para o desempenho recente do atacante está na paciência da comissão técnica. Ao assinar com o clube, o brasileiro naturalizado espanhol pediu à direção 15 dias em uma espécie de pré-temporada, já que ele chegou na metade de fevereiro e não atuava desde o início de dezembro do ano passado.

Foi por isso que não foi relacionado para o Gre-Nal 441 - vencido pelo Inter no Beira-Rio -, o qual poderia ter atuado por alguns minutos, ainda que longe da condição ideal. Mas voltou aos gramados uma semana depois, marcando em sua estreia, contra o Guarany-Ba.

O bom início do jogador em Porto Alegre lhe credencia como principal esperança do torcedor gremista para a conquista do heptacampeonato estadual. Neste sábado (30), às 16h30min, o Grêmio visita o Juventude pela partida de ida da grande final, no estádio Alfredo Jaconi. A volta está marcada para o dia 6 de abril, na Arena.

Quem perdeu espaço com a chegada do veterano foi JP Galvão. O camisa 11 é contestado desde o ano passado pelo desempenho aquém do esperado. Além disso, o salário de R$ 1,2 milhão para um atleta que ocupa o banco de reservas não é sustentável. Emprestado pelo Fenerbahçe, da Turquia, o atleta de 32 não deve ser procurado pelo clube para estender seu vínculo, que se encerra no dia 30 de julho.

Ciente da saída de uma das opções para a linha de frente, o Tricolor segue atento no mercado atrás de alguém que chegue para, no mínimo, brigar por posição com Diego Costa. Um dos triunfos para investir em uma contratação de peso foi o adiantamento que os clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) receberam da TV Globo na terça. O valor de R$ 63 milhões é um adiantamento da emissora pelos direitos de transmissão do Brasileirão entre 2025 e 2029, e representa 10% do valor fixo firmado no contrato com duração de cinco anos.