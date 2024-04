Coudet monta Inter repaginado por reforços para estreia na Sul-Americana

Urge uma recuperação no Inter. Depois de cair precocemente na semifinal do Campeonato Gaúcho para o Juventude, o Colorado volta a campo nesta terça-feira (2), às 19h, para enfrentar o Belgrano, no Estádio Mario Alberto Kempes, pela 1ª rodada da Sul-Americana. Ainda que longe de casa, os gaúchos são franco-favoritos para voltar da Argentina com os três pontos.

Precisando recuperar o ânimo, o técnico Eduardo Coudet deve promover diversas mudanças no time titular. O intuito é dar minutagem aos reforços que não disputaram o Estadual, mas chegam para assumir postos de protagonismo dentro do elenco.

É o caso de Fernando, Thiago Maia e Borré. O trio treinou entre os titulares na preparação que se encerrou nesta segunda-feira, no CT Parque Gigante. A surpresa é que o primeiro será utilizado como zagueiro. Ele veio para atuar como volante, mas de momento, para atuar junto de Maia, — estreia nesta quarta —, fará uma função mais recuada.

Já o colombiano não terá a oportunidade de formar, pela primeira vez, a tão esperada dupla com Enner Valencia. O equatoriano ainda se recupera de uma lesão no pé direito e não viajou. Borré vai para o seu segundo jogo com a camisa vermelha. Antes, ele entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Entre novidades e desfalques, Chacho deve ir a campo com Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê (Bernabei); Thiago Maia, Bruno Gomes, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Borré.

Aránguiz entra na rotação por razões técnicas. O chileno não atravessa o seu melhor momento, enquanto Bruno Gomes vem pedindo passagem. Um confronto fora de casa contra uma equipe tecnicamente inferior é o momento ideal para a mudança.

A busca do Inter é pelo bicampeonato da competição. Ainda que um nível abaixo da Libertadores, principal obsessão dos clubes do continente, a Sul-Americana não deixa de ser importante, e é vista como o caminho mais fácil para uma conquista em 2024.

A torcida colorada guarda com afeto a campanha do título de 2008, pela inusitada dificuldade. O caminho da taça teve Gre-Nal ainda na fase de grupos — 1 a 1 no Beira-Rio e 2 a 2 no Olímpico. Já o mata-mata foi recheado de tradição. O Alvirrubro passou por Universidad Católica, Boca Juniors, Chivas e Estudiantes para decretar a conquista inédita.

Do outro lado está um Belgrano em renovação. O time vem de uma imponente vitória sobre o Tigre, por 4 a 1, no Campeonato Argentino, no qual briga para não cair. A partida marcou a estreia de Juan Cruz Real, novo comandante do clube de Córdoba. Porém, a má notícia ficou por conta da lesão do volante Ulises Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, e ficará fora de ação por pelo menos seis meses.

A provável escalação dos mandantes conta com Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matías Moreno, Nicolás Meriano e Alex Ibacache; Santiago Longo e Esteban Rolón; Bryan Reyna, Matías Marín e Francisco González; Lucas Passerini.