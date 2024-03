Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Dando a largada na grande final do Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio se enfrentam neste sábado (30), às 16h30min, no estádio Alfredo Jaconi. Serão os primeiros 90 dos 180 minutos que definirão quem será o campeão Estadual. Enquanto o Tricolor busca o heptacampeonato, o Papo, de volta à decisão depois de oito anos, quer consagrar a grande campanha e começar o ano com moral. A transmissão fica por conta da RBS TV e SporTV.

O time de Renato Portaluppi decide em casa por conta da melhor campanha ao longo do torneio. Por outro lado, os comandados de Roger Machado tem a oportunidade, diante do seu torcedor, de construir uma vantagem no placar agregado para chegar na Arena com a vantagem de jogar pelo empate.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude - Gabriel Vasconcellos; Pará (João Lucas), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca. Técnico: Roger Machado.

Grêmio - Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Wesley Costa; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Tiago Kappes Diel. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima.

Serviço Juventude x Grêmio

Local: Estádio Alfredo Jaconi;

Horário: 16h30min;

Transmissão: RBS TV e SporTV.