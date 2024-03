Sem Villasanti, três nomes disputam uma vaga no meio-campo do Grêmio

O Grêmio contará com uma ausência significativa para o duelo de volta pelas semifinais, diante do Caxias, na próxima segunda-feira, na Arena. Mathias Villasanti foi convocado pela seleção do Paraguai e desfalca o Tricolor no jogo que decide uma vaga na final do Estadual. Sem o titular de confiança de Renato Portaluppi, o treinador terá que encontrar uma solução dentro do atual elenco para suprir a perda.



O paraguaio atuou em 12 partidas em 2024, todas como titular, e só esteve de fora quando o técnico escalou reservas. Peça importante desde a temporada passada, ele chegou a carregar a braçadeira de capitão em alguns jogos neste ano.

Sem o principal jogador do meio-campo, a equipe se esforça para substituir um dos melhores volantes do Brasil. Du Queiróz é o primeiro na fila. Contratado por conta de sua intensidade, ele pode ser uma alternativa viável. O meia é ultimamente a primeira peça a sair do banco durante as partidas.



Se a escolha for por mais vigor defensivo, Ronald e Dodi aparecem como opções. Dodi não tem a imposição física, mas se provou ser um bom marcador após ser responsável por parar Wanderson no Gre-Nal. Ronald possui ótima bola áerea, ofensiva e defensiva, mas não possui a qualidade de passe que Dodi tem.