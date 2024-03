Soteldo volta a treinar com bola e Grêmio prepara seu retorno ao time

O Grêmio segue no aguardo do retorno de Yeferson Soteldo aos gramados. O venezuelano é a grande aposta da temporada tricolor, mas esteve fora de combate desde o final de janeiro. O jogador esteve presente na reapresentação da equipe, nesta quarta-feira (20), na preparação visando a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. No período em que esteve disponível, o camisa 7 foi a principal valvula de escape ofensivo no início da temporada.



Soteldo sofreu uma lesão de grau 3 no adutor da coxa direita no final da partida contra o Juventude, no dia 31 de janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Fora do restante da primeira fase e do início do mata-mata do Estadual, o meia está sendo preparado pelo Departamento Médico do clube para estar disponível nas finais do Gauchão, caso o Grêmio avance.

Enquanto esteve em campo, Soteldo foi o principal nome gremista no Estadual. Com um gol e uma assistência em quatro partidas, foi peça fundamental na criação de jogadas. A produtividade se reflete no número de ações com bola. Foram 259 toques na bola, com 38 dribles certos — líder da equipe nesse quesito.



Após a ausência do meia, o Renato Portaluppi reformulou o ataque com as chegadas de Pavón e Diego Costa, com a evolução do jovem Gustavo Nunes e com o crescimento de desempenho de Cristaldo. Apesar das opções, Soteldo ainda é a referência técnica de Portaluppi. "O craque sempre tem lugar no time", disse o treinador após a vitória contra o Brasil-PEL, nas quartas de final do Gauchão.