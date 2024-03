Em boa fase, Cristaldo é o líder em participações em gol do Grêmio no ano

A sequência de bons resultados recentes do Grêmio tem o ataque como fator fundamental. Com os dois gols anotados na vitória contra o Caxias, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Tricolor chega a 18 gols marcados em seis jogos. Em boa fase, Franco Cristaldo surge como peça desequilibrante nos últimos jogos. Com quatro gols e uma assistência, o camisa 10 argentino é o líder em participações em gol do Tricolor no Estadual.



O meia de 27 anos chegou ao Grêmio no início de 2023, após ser destaque pelo Huracán, da Argentina. Cristaldo foi comprado por 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões na época), sendo a contratação mais cara da história do clube, mas teve altos e baixos.

LEIA TAMBÉM: Portaluppi celebra 'pequena vantagem' do Grêmio, mas avisa: 'Nada ganho'



O argentino se afirmou na equipe ao longo do ano e foi titular em boa parte das partidas da Copa do Brasil e do Brasileirão, mas sofreu com críticas pela falta de intensidade. Ele terminou bem o ano, com 11 gols e 12 assistências em 54 jogos.



Nesta temporada, Cristaldo chegou a figurar entre os reservas, ficando de fora do Gre-Nal da primeira fase. As contratações de Diego Costa e de Pavón ajudaram a recuperar o futebol do camisa 10. O argentinoe foi titular em boa parte das partidas da Copa do Brasil e do Brasileirão, mas sofreu com críticas pela falta de intensidade. Ele terminou bem o ano, com 11 gols e 12 assistências em 54 jogos.Nesta temporada, Cristaldo chegou a figurar entre os reservas, ficando de fora do Gre-Nal da primeira fase. As contratações deajudaram a recuperar o futeboldo camisa 10.