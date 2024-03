Grêmio conhece seus adversários na Libertadores em sorteio da Conmebol nesta segunda

Com a confortável situação no Gauchão após vencer o jogo de ida da semifinal contra o Caxias, por 2 a 1, no Centenário, a semana gremista já começa agitada nesta segunda-feira (18). O Tricolor conhece, a partir das 20h, seus adversários na fase de grupos da Libertadores. O sorteio será realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai.

LEIA MAIS: Veja por que as semifinais do Gauchão serão disputadas em dias de semana

Representando o Rio Grande do Sul no torneio continental, o Grêmio terá, em solo paraguaio, um trio importante de dirigentes. O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol, Antônio Brum, e o executivo Luis Vagner Vivian já estão na capital paraguaia para conhecer os três primeiros adversários na busca pelo tetra da América do Sul.

O clube é cabeça de chave na competição e fará sua estreia fora de casa, de acordo com o regulamento. A 1ª rodada está marcada para a semana do dia 3 de abril, entre as finais do Estadual, que serão disputadas nos dias 30 de março e 6 de abril. Além dos gaúchos, também estão no Pote 1: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, River Plate, Peñarol e LDU. Os advwersário

Confira os potes do sorteio da fase de grupos:

Pote 1

Fluminense (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Grêmio (Brasil)

Peñarol (Uruguai)

São Paulo (Brasil)

LDU (Equador)

Pote 2

Atlético-MG (Brasil)

Independiente Del Valle (Equador)

Libertad (Paraguai)

Cerro Porteño (Paraguai)

Estudiantes (Argentina)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Junior de Barranquilla (Colômbia)

Pote 3

San Lorenzo (Argentina)

The Strongest (Bolívia)

Universitario (Perú)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Rosário Central (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

Millonarios (Colômbia)

Talleres (Argentina)

Pote 4

Caracas (Venezuela)

Liverpool (Uruguai)

Huachipato (Chile)

Cobresal (Chile)

Botafogo (Brasil)

Palestino (Chile)

Colo-Colo (Chile)

Nacional (Uruguai)