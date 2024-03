Veja por que as semifinais do Gauchão serão disputadas em dias de semana

Precisando se desdobrar em um calendário apertado, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou os jogos de volta da semifinal do Estadual em datas peculiares. Inter e Juventude se enfrentam na segunda-feira (25), às 21h30min, enquanto Grêmio e Caxias jogam na terça (26), às 21h. O motivo: a Data Fifa.

A parada internacional se inicia após as partidas de ida da eliminatória, e as principais seleções passarão por um período de amistosos, que vão até o dia 26 — seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, no dia 23, e a Espanha, no dia 26.

Apesar da mudança ter sido feita por conta dos compromissos das seleções, a dupla Gre-Nal seguirá desfalcada. Do lado tricolor, Villasanti estará a serviço do Paraguai, na segunda, contra a Colômbia. Já o Colorado não terá Valencia, que defende o Equador, no domingo, contra a Itália. Ambos em confrontos amistosos.