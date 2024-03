Como chega a dupla Ca-Ju para as semifinais do Gauchão

Adversários da dupla Gre-Nal na semifinal do Campeonato Gaúcho, Caxias e Juventude vivem um bom momento na temporada. As duas equipes disputaram no meio de semana a segunda fase da Copa do Brasil, mas apenas a equipe alviverde avançou na competição. Apesar do momento diferente, os técnicos Argel Fuchs e Roger Machado buscam protagonizar uma final inédita entre os rivais da Serra gaúcha. LEIA TAMBÉM: Bahia vence o Caxias nos pênaltis e vai à 3ª fase da Copa do BrasilO Caxias enfrentou momentos de turbulência no inicio de ano, mas vem de uma eliminação nos pênaltis para o qualificado elenco do Bahia. A equipe grená ficou próxima de avançar na Copa do Brasil. No Estádio Centenário, suportou a pressão do adversário e empatou por 2 a 2 no tempo regulamentar, mas foi superada nas penalidades por 6 a 5 e deu adeus à Copa do Brasil.Sob o comando de Argel Fuchs, o Caxias se recuperou na temporada após um início instável. Apesar da vitória contra o Grêmio na primeira rodada do Gauchão, a equipe grená não desempenhou bom futebol e optou pela troca de treinador, demitindo Gerson Gusmão e apostando no sanguíneo Argel. São seis partidas desde a chegada do novo comandante, com cinco vitórias e um empate — que foi a eliminação para o Bahia.