Portaluppi celebra 'pequena vantagem' do Grêmio, mas avisa: 'Nada ganho'

O gol sofrido no fim pelo Grêmio na vitória sobre o Caxias por 2 a 1, neste sábado (17), no estádio Centenário, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, não abalou os ânimos do técnico Renato Portaluppi. Ele comemorou a vantagem, mas fez alerta para o duelo de volta, que acontecerá no dia 26 de março (terça-feira), às 21h, em Porto Alegre.

LEIA MAIS: Grêmio vence o Caxias na primeira partida da semifinal do Gauchão

"Jogamos 90 minutos na casa do adversário, conseguimos uma pequena vantagem, poderia ter sido maior, mas toda vantagem que se leva para casa é bem-vinda, foi o que aconteceu. Nada ganho, teremos a semana para treinar e em casa conseguir a classificação. O que treinamos na semana foi realizado, até porque sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar, campo pesado, chuva, é Campeonato Gaúcho", disse.

Como venceu por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor joga por um empate para selar sua vaga na decisão do Gauchão. Em caso de derrota pela diferença mínima, a classificação será decidida nos pênaltis.

"Falei que tinha que brigar, concentrar no trabalho, em 90 minutos muita coisa pode acontecer. Quanto menos dificuldade levasse para Porto Alegre, melhor pra todo mundo. Com essa vantagem vamos obrigar o Caxias a sair para o jogo e teremos espaço", completou Renato.

O vencedor de Grêmio e Caxias enfrentará na final quem passar de Inter e Juventude. A partida de ida foi disputada neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Sem inspiração, os times não tiraram o zero do placar, e deixaram tudo para o jogo da volta, no dia 25 (segunda-feira), no Beira-Rio.