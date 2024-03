Grêmio encara campeões nacionais na fase de grupos da Libertadores

O Grêmio conheceu nesta segunda-feira (19) os primeiros adversários no caminho do tetra da Libertadores. O Tricolor caiu no Grupo C da competição, ao lado de Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI. Em um dos grupos mais complicados do torneio, os comandados de Renato Portaluppi vão encarar a força dos argentinos quatro vezes campeões da América, a altitude boliviana e o bom retrospecto dos chilenos.



A estreia do tricolor será como visitante em La Paz. A partida contra o The Strongest ainda não tem data confirmada, mas será entre os dias 2 e 4 de abril. Além do desafio logístico de enfrentar os bolivianos na altitude de 3.640 metros, o jogo será entre as finais do Campeonato Gaúcho, o que pode vir a ser um problema caso o Grêmio confirme a vaga para a final.



Dentro de campo, o adversário tricolor é o atual campeão boliviano. Na Libertadores de 2023, a equipe foi eliminada na fase de grupos, em uma chave que tinha Fluminense, River Plate e Sporting Cristal-PER. O The Strongest vem em bom momento. O clube é o segundo colocado no Grupo A do Torneio Apertura, com 10 pontos. Em cinco jogos, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota.

LEIA TAMBÉM: Em boa fase, Cristaldo é o líder em participações em gol do Grêmio no ano



A primeira partida na Arena será contra o Huachipato, no dia 10 ou 11 de abril. Velho conhecido dos gremistas, o time chileno participa da Libertadores pela primeira vez desde 2013. Na ocasião, eles se enfrentaram na fase de grupos. Em Porto Alegre, vitória chilena, por 2 a 1. Foi a primeira derrota em jogos oficiais na Arena. Na volta, em Talcahuano, empate em 1 a 1.



Mais de uma década depois, o campeão chileno vem para a competição continental confiante, mas não vive boa fase. Após cinco partidas no ano, a equipe ocupa apenas a 10ª colocação no Nacional, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A primeira partida na Arena será contra o Huachipato, no dia 10 ou 11 de abril. Velho conhecido dos gremistas, o time chileno participa da Libertadores pela primeira vez desde 2013. Na ocasião, eles. Em Porto Alegre, vitória chilena, por 2 a 1. Foi a primeira derrota em jogos oficiais na Arena. Na volta, em Talcahuano, empate em 1 a 1.Mais de uma década depois, o campeão chileno vem para a competição continental confiante, mas não vive boa fase. Após cinco partidas no ano, a equipe ocupa, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

LEIA TAMBÉM: Portaluppi celebra 'pequena vantagem' do Grêmio, mas avisa: 'Nada ganho'



Na terceira rodada, o Grêmio vai a La Plata enfrentar o Estudiantes, no dia 24 ou 25 de abril. Protagonistas da Batalha de La Plata, na semifinal da Libertadores de 1983, tricolores e alvirrubros se enfrentaram dez vezes na competição, com cinco vitórias brasileiras, três argentinas e dois empates.



Quatro vezes campeão continental, os argentinos são a principal ameaça no grupo para o Tricolor. Vencedor da Copa da Argentina na temporada passada, a equipe não disputou a Libertadores em 2023, mas na última participação, chegou até as quartas de final, sendo eliminado em 2022 para o Athletico-PR.



Na atual temporada, o Estudiantes vem de derrota para o River Plate pela Supercopa Argentina. A equipe de La Plata perdeu por 2 a 1 em jogo único. No Campeonato Argentino, ocupa a 3ª colocação do Grupo B, com 19 pontos — cinco vitórias, três empate e dois derrotas em dez partidas. Na terceira rodada, o Grêmio vai a La Plata enfrentar o Estudiantes, no dia 24 ou 25 de abril. Protagonistas da Batalha de La Plata, na semifinal da Libertadores de 1983, tricolores e alvirrubros se enfrentaram dez vezes na competição, comQuatro vezes campeão continental, os argentinos são aVencedor da Copa da Argentina na temporada passada, a equipe não disputou a Libertadores em 2023, mas na última participação, chegou até as quartas de final, sendo eliminado em 2022 para o Athletico-PR.Na atual temporada, o Estudiantes vem de derrota para o River Plate pela Supercopa Argentina. A equipe de La Plata perdeu por 2 a 1 em jogo único. No Campeonato Argentino,— cinco vitórias, três empate e dois derrotas em dez partidas.

No returno do grupo, o Grêmio enfrenta o Huachipato no Chile e recebe Estudiantes e The Strongest na Arena.