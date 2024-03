Saiba quem pode ameaçar hegemonia do Corinthians no Brasileiro feminino

A Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino começa nesta sexta-feira (15) e o Corinthians tenta defender a hegemonia conquistada nos últimos quatro anos. Sem Arthur Elias, contratado para dirigir a seleção brasileira feminina, os concorrentes tentam quebrar a sequência.

O clube do Parque São Jorge ainda é considerado o favorito. Campeão da Supercopa do Brasil, o time iniciou um novo trabalho com Lucas Piccinato, ex-Inter, respaldado pelo título, mas manteve a base consolidada. Coletivamente, o entrosamento ainda pode pesar a favor, mas o clube tenta se adaptar à inevitável reformulação com a chegada de um novo comandante.

Quem também se destaca é Priscila. A centroavante de apenas 19 anos mostrou personalidade entre as profissionais e chegou à seleção brasileira. Com mais escopo, ela deve assumir um papel de protagonismo entre as Gurias Coloradas.

Outro fator importante foi a manutenção de Cris Gambaré. Diretora do futebol feminino do Corinthians, ela ficou no clube mesmo depois da eleição de Augusto Mello. A parceria com Arthur Elias foi fundamental para a conquista de títulos.

Fato é que a disparidade vem diminuindo nos últimos anos. O Timão é o mais forte, mas os concorrentes conseguem dificultar em alguns momentos. O Cruzeiro teve boas oportunidades na Supercopa.

COMO ESTÃO AS CONCORRENTES

Vice-campeã em 2023, a Ferroviária tenta novamente ser a equipe que vai desafiar a hegemonia. O clube continua com a técnica Jéssica de Lima e volta com um elenco reformulado. Apesar disso, manteve uma espinha dorsal. Foram nove reforços contratados e 14 atletas mantidas.

Com novo treinador, o Inter conseguiu segurar destaques e pode dar trabalho. A principal manutenção dentro do elenco foi da jovem atacante Belén Aquino, que defende as cores da seleção uruguaia e se destacou em 2023 pela sua objetividade. Brenno Basso tenta liderar o Colorado, que foi campeão gaúcho no fim do ano passado.

Vice na Supercopa, o Cruzeiro tem a missão de se manter no mata-mata e surpreender. Depois de contratar Jonas Urias, demitido da seleção de base pela CBF, o time mineiro quer chegar mais longe no Brasileiro e já mostrou bons sinais nesse começo de temporada.

Entre os outros times paulistas, expectativas distintas. No São Paulo, talvez a mais otimista. O Tricolor manteve o comando técnico, mas teve algumas mudanças importantes no elenco. Já o Palmeiras perdeu a principal jogadora dos últimos anos com a saída de Bia Zaneratto. A promissora Camilla Orlando assume o comando do time, mas ainda não se sabe como o elenco vai reagir. O Santos é uma dúvida ainda maior.

Com alto investimento, o Flamengo precisa dar respostas. O começo de temporada não está sendo tão bom como o esperado, mas Maurício Salgado ainda tenta encaixar melhor a equipe. O principal nome é a atacante Cristiane. O que pode complicar é o início com pedreiras: Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians em sequência.