A 135 dias dos Jogos Olímpicos, saiba quais vagas o Brasil tem garantidas

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontece em 26 de julho de 2024, em um desfile de seis quilômetros ao longo do Rio Sena. Ao todo, serão 48 modalidades em disputa, sendo dois esportes estreantes: o breaking dance e a canoagem slalom extremo. A 135 dias do início da maior competição multiesportiva do mundo, o Brasil conta com 165 vagas garantidas em 30 modalidades diferentes na capital francesa.

No último fim de semana, brasileiros conquistaram vagas olímpicas nas ondas dos Jogos Mundiais de Surfe ISA 2024 (ISA Games 2024). A competição realizada em Arecibo, Porto Rico, teve o Brasil como campeão geral da competição, campeão do masculino por equipes, campeão do feminino por equipes, além do ouro de Gabriel Medina e da prata de Tatiana Weston-Webb no individual.

Com os resultados, o Brasil recebeu vaga extra nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 tanto no masculino quanto no feminino pela conquista do título por equipes e Tainá Hinckel garantiu vaga nominal durante a competição. Assim, Gabriel Medina e Luana Silva carimbaram o passaporte para os Jogos Olímpicos e se juntarão a Filipe Toledo, João Chianca “Chumbinho”, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel nas ondas de Teahupo’o, no Taiti, onde acontecem as competições olímpicas.

Já no boxe, Luiz Oliveira Bolinha ganhou do britânico Owain Harris-Allain por unanimidade nas quartas de finais do Pré-Olímpico, em Busto Arsizio, na Itália, na última segunda-feira (11), carimbando o seu passaporte para Paris na categoria peso pena (57kg). Ele é o décimo atleta do boxe a conseguir a classificação.

Em algumas categorias, apesar das vagas estarem garantidas, o Brasil não possui representantes definidos pois cada esporte tem seu critério para ceder a vaga. Ainda, é possível que o País garanta novas vagas já que seletivas olímpicas ainda estão em andamento, como é o caso do skate, que foi febre na sua estreia no programa olímpico em Tóquio 2020.

Vagas do Brasil em Paris 2024

Águas abertas (2)

Feminino



10km



Ana Marcela Cunha

Atletismo (13)



Feminino



Marcha atlética 20km (2)



Masculino



Arremesso do peso



Marcha atlética 20km



Maratona



100m rasos (2)



110m com barreiras



400m rasos (3)



400m com barreiras



Salto triplo

Boxe (10)

Feminino



Bárbara Santos (66kg)



Beatriz Ferreira (60kg)



Caroline Almeida (50kg)



Jucielen Romeu (57kg)



Tatiana Chagas (54kg)



Masculino



Abner Teixeira (+92kg)



Keno Marley (92kg)



Luiz Oliveira (57kg)



Michel Tindade (51kg)



Wanderley Pereira (80kg)

Canoagem slalom (2)

Feminino



K1



C1

Canoagem velocidade (1)

Masculino



C1 1000m

Ciclismo estrada (2)

Feminino



Masculino

Ciclismo BMX Racing (1)

Feminino



Individual

Esgrima (1)

Feminino



Nathalie Moellhausen (espada)

Futebol (18)

Feminino



Equipe

Ginástica artística (7)

Feminino



Equipe



Masculino



Diogo Soares



+1 atleta individual geral

Ginástica rítmica (6)





Equipe Individual

Ginástica trampolim (1)

Feminino



Individual

Handebol (14)

Feminino



Equipe

Hipismo adestramento (1)

Hipismo CCE (3)

Equipe

Hipismo saltos (3)

Equipe

Natação (16)*

Feminino



200m livre



400m livre (2)



1500m livre



Revezamento 4x100m livre



Revezamento 4x200m livre



Masculino



100m livre



100m borboleta



200m livre



400m livre



Revezamento 4x100m livre



Revezamento 4x200m livre



Misto



Revezamento 4x100m medley



Pentatlo moderno (1)

Feminino



Isabella Abreu

Rugby (12)

Feminino



Equipe

Saltos ornamentais (2)

Feminino



Plataforma 10m



Masculino



Plataforma 10m

Surfe (6)

Feminino



Tatiana Weston-Webb



Tainá Hinckel



Luana Silva



Masculino



Filipe Toledo



João Chianca



Gabriel Medina

Taekwondo (1)

Feminino



Até 67kg

Tênis (1)

Feminino



Laura Pigossi

Tênis de mesa (6)

Feminino



Bruna Takahashi



Equipe



Masculino



Vitor Ishii



Equipe

Tiro com arco (2)

Masculino



Recurvo individual



Feminino



Recurvo individual

Tiro esportivo (2)

Feminino



Skeet



Masculino

Pistola de ar 10m

Triatlo (1)

Masculino

Vela (4)

Feminino



49erFX



Masculino



Fórmula Kite



IQFoil

Vôlei (24)

Feminino



Equipe



Masculino



Equipe Equipe

Vôlei de praia (2)

Feminino



Ana Patrícia e Duda