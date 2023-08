Conjunto brasileiro de ginástica rítmica conquista vaga para Paris 2024

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica conquistou uma vaga para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Pela primeira vez na história, a classificação do Brasil no esporte aconteceu pelo Campeonato Mundial, que aconteceu em Valência, na Espanha, de 23 a 27 de agosto. As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Na sexta-feira (25), o time brasileiro somou 30.100 na série mista ao som de Smile. Com I Wanna Dance With Somebody, a apresentação de cinco arcos garantiu a nota de 34.900. Os 65.000 pontos do conjunto formado por Bárbara Galvão (só no misto), Déborah Medrado, Duda Arakaki, Giovanna Silva (só no arco), Nicole Pírcio e Sofia Madeira deixaram o Brasil na sexta posição geral, o que garantiu a ida a Paris e classificou o país para a final dos cinco arcos com a sexta melhor nota.

"Estamos realizadas, saímos felizes da quadra e realizamos nossas duas séries. A vaga olímpica veio, um sonho realizado. A gente acreditou, trabalhamos duro e vimos que nada é impossível", comentou a atleta Duda Arakaki, capitã do conjunto.

Na final realizada nesse domingo (27), o país ficou perto de fazer história novamente. O Brasil terminou a final dos cinco arcos na quarta posição, ao somar 35.850 pontos, empatado com a Itália, terceira colocada no critério de desempate – a nota de execução italiana foi maior.

Essa será a quarta olímpiada em que Camila Ferezin irá como técnica do conjunto brasileiro. No comando da equipe desde 2011, quando o país era o 26º do mundo, a técnica tem alcançado resultados históricos para o país.

"Estamos muito felizes, era um sonho e hoje estamos nos sentindo realizadas. As meninas são muito especiais, nunca desistiram diante de um desafio. A gente se preparou, fizemos nossa parte e mais uma vez fizemos história, é a primeira vez que o Brasil se classifica através de um mundial", disse Camila.

obter vaga olímpica Bárbara Domingos também disputou o individual geral no sábado (26). A brasileira terminou a disputa na 11ª colocação com 126.100 pontos, o melhor resultado do país nesta prova. A prova em que Babi teve o melhor desempenho foi no arco, sua última apresentação, em que conseguiu 32.350 pontos. Apósno sábado (26). A brasileira terminou a disputa na, o melhor resultado do país nesta prova. A prova em que Babi teve o melhor desempenho foi no arco, sua última apresentação, em que conseguiu 32.350 pontos.

A medalha de ouro do individual geral ficou com a alemã Darja Varfolomeev com 137.450 pontos – que já tinha vencido os quatro ouros nos aparelhos. A italiana Sofia Raffaeli foi prata com 135.700 e Daria Atamanov, de Israel, foi bronze com 131.400.