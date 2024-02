Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 é oficialmente inaugurada

Os Jogos de Paris 2024 começam daqui a cinco meses, mas nesta quinta-feira foi inaugurada a Vila Olímpica, local onde as delegações do mundo todo ficarão hospedadas. São esperados 14.500 atletas no complexo de 82 quarteirões. Com presença de autoridades francesas, como a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente Emmanuel Macron disse que é um orgulho entregar a obra da vila marcada pela preocupação com a sustentabilidade.



"É um grande dia", discursou o presidente, ao receber a simbólica chave do local da construtora. "Uma demonstração de que a França é uma nação de construtores." Empolgado com a obra dos 2.807 apartamentos e a despoluição do rio Sena, onde ocorrerá uma grandiosa cerimônia de abertura, Macron até se dispôs a dar um mergulho no local.

"Investimentos extraordinários, com financiamento público, estão sendo utilizados para tornar o rio (em grande parte proibido aos banhistas desde 1923) novamente navegável", celebrou, respondendo a um jornalista que terá coragem de tomar banho no local. "Eu vou, sim. Mas não darei a data."



O complexo abrigará atletas somente a partir de julho. Os Jogos Olímpicos ocorrem entre 26 de julho e 11 de agosto e são esperados atletas de 206 países. Depois, Paris ainda hospeda a Paralimpíada, entre 20 de agosto e 8 de setembro, no qual a delegação brasileira deve ter o recorde de 250 representantes e mais 4 mil atletas são aguardados.



