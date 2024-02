Canadense de 19 anos bate recorde mundial indoor dos 400 m rasos

O canadense Christopher Morales Williams, de 19 anos, quebrou o recorde mundial indoor dos 400 m rasos com 44s49 ao vencer um campeonato universitário nos Estados Unidos. A marca anterior, de 44s57, pertencia ao americano Kerron Clement, dono de três medalhas olímpicas (dois ouros e uma prata), desde 2005.



O melhor tempo de Morales Williams era 45s39 e havia sido registrado no início de fevereiro. Estudante do segundo ano da Universidade da Geórgia, o canadense havia vencido sua bateria nas eliminatórias na sexta-feira com 45s58, seu segundo melhor tempo até então.



O desempenho de Morales Williams que venceu a prova com mais de um segundo de vantagem ocorreu apenas uma semana depois de a holandesa Femke Bol ter melhorado seu próprio recorde mundial indoor na mesma distância para 49s24.

Morales Williams fez parte da equipe canadense que conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x400 m no Mundial sub-20 de Cali em 2022 e conquistou a prata nos 400 m no Pan-Americano sub-20 um ano depois. Ele abriu 2024 em Boston, em janeiro, quando fez sua melhor marca nos 400 m indoor, com 46s05.