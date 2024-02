Guardiola diz que próximo passo da sua carreira é treinar uma seleção

Considerado por muitos como o melhor técnico do mundo na atualidade, Pep Guardiola dá sinais de mudança em sua vitoriosa carreira. O próximo passo segue ligado à função de treinador, mas expõe um novo projeto: comandar uma seleção. A explicação para essa mudança de rota é o desejo de disputar uma Copa do Mundo.



Em entrevista ao canal ESPN, o técnico do Manchester City conversou sobre a vontade de viver uma nova experiência e isso inclui o projeto de dirigir uma seleção nacional, algo ainda inédito desde que tornou-se treinador.



"Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, é preciso que ela te queira, como os clubes. Gostaria de vivenciar isso. Não sei quando, se daqui a cinco, dez, 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo", afirmou o treinador.

LEIA TAMBÉM: Manchester City vence Brentford e embola briga por título no Inglês



Com uma grande coleção de títulos expressivos nas passagens pelo Barcelona, Bayern de Munique e agora no Manchester City, Guardiola já esteve no radar da CBF para comandar a seleção brasileira. As conversas, no entanto, nunca foram formalizadas.



O sucesso no futebol inglês à frente do Manchester City também alçou o seu nome como candidato a treinador da Inglaterra. Envolvido no projeto de tornar a sua equipe uma potência no país, ele nunca levou essa conversa à frente.



Sobre o desafio, ele disse não ter receios e comentou sobre o início da carreira à beira do campo e sobre o que passava pela sua cabeça naquela época.



"Quando comecei, não pensava em ganhar as Ligas, ser campeão da Europa. Pensava: se tenho trabalho, tudo bem. Gostaria de ter a experiência de viver uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, uma Copa América", afirmou o treinador. Com uma grande coleção de títulos expressivos nas passagens pelo Barcelona, Bayern de Munique e agora no Manchester City, Guardiola já esteve no. As conversas, no entanto, nunca foram formalizadas.O sucesso no futebol inglês à frente do Manchester City também alçou o seu nome como. Envolvido no projeto de tornar a sua equipe uma potência no país, ele nunca levou essa conversa à frente.Sobre o desafio, ele dissee comentou sobre o início da carreira à beira do campo e sobre o que passava pela sua cabeça naquela época."Quando comecei, não pensava em ganhar as Ligas, ser campeão da Europa. Pensava:Gostaria de ter a experiência de viver uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, uma Copa América", afirmou o treinador.