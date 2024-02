Manchester City vence Brentford e embola briga por título no Inglês

O Manchester City fez bom uso do jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, a equipe venceu o Brentford por 1 a 0, colou no líder Liverpool e se recolocou de vez na briga pelo título. Haaland marcou o único gol do duelo.

O resultado deixa o time de Pep Guardiola com 56 pontos e apenas um atrás do somado pelos comandados de Jurgen Klopp, que ainda seguem no topo da classificação. O Arsenal aparece logo atrás, com 55. O City volta a jogar pelo Campeonato Inglês no sábado (24), quando visita o Bournemouth. Já o Brentford, dois dias depois, também atuará fora de casa- a equipe encara o West Ham.

Os donos da casa comandaram o 1° tempo, mas não conseguiram balançar as redes de Flekken. Haaland, Foden, Akanji e até a joia Oscar Bobb tiveram boas chances, mas não conseguiram encerrar as jogadas em gol. Acuado, o Brentford chegou poucas vezes à meta de Ederson. Os donos da casa comandaram o 1° tempo, masde Flekken. Haaland, Foden, Akanji e até a joia Oscar Bobb tiveram boas chances, mas não conseguiram encerrar as jogadas em gol. Acuado, o Brentford chegou poucas vezes à meta de Ederson.

Na etapa final, Haaland apareceu e definiu o placar em um dos raros contra-ataques ingleses. Ele recebeu lançamento em velocidade, aproveitou um escorregão do zagueiro Ajer e, cara a cara com o goleiro adversário, não perdoou em chute com a perna esquerda: 1 a 0.