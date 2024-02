A 150 dias das Olimpíadas, saiba quais são as vagas garantidas pelo Brasil

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontece em 26 de julho de 2024, daqui a exatos 150 dias. Essa será a primeira vez em que a largada das Olimpíadas não acontecerá dentro de um estádio, mas com o desfile dos atletas sendo feito em barcos para cada delegação nacional. Os 10.500 atletas passarão por todo o centro da capital francesa em direção aos Jardins du Trocadéro, próximos à Torre Eiffel. O Brasil já conta com 156 vagas garantidas em Paris, saiba quais as modalidades em que o País irá competir e quais os atletas confirmados no maior evento multiesportivo do planeta:

Águas abertas (2)

Feminino



10km



Ana Marcela Cunha



Viviane Jungblut 10kmAna Marcela Cunha

Atletismo (12)

Feminino



Marcha atlética 20km (2)



Masculino



Arremesso do peso



Marcha atlética 20km



Maratona



100m rasos (2)



110m com barreiras



400m rasos (2)



400m com barreiras



Salto triplo

Boxe (9)

Feminino



Bárbara Santos (66kg)



Beatriz Ferreira (60kg)



Caroline Almeida (50kg)



Jucielen Romeu (57kg)



Tatiana Chagas (54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)



Keno Marley (92kg)



Michel Tindade (51kg)



Wanderley Pereira (80kg)

Canoagem slalom (2)

Feminino



K1



C1



Canoagem velocidade (1)

Masculino

C1 1000m

Ciclismo estrada (2)

Feminino



Masculino

Ciclismo BMX Racing (1)

Feminino



Individual

Futebol (18)

Feminino



Equipe

Ginástica artística (7)

Feminino



Equipe



Masculino



Diogo Soares



+1 atleta individual geral

Ginástica rítmica (6)

Individual



Equipe

Ginástica trampolim (1)

Feminino



Individual

Handebol (14)

Feminino



Equipe

Hipismo adestramento (1)

Hipismo CCE (3)

Equipe

Hipismo saltos (3)

Equipe

Natação (16)*

Feminino



200m livre



400m livre (2)



1500m livre



Revezamento 4x100m livre



Revezamento 4x200m livre



Masculino



100m livre



100m borboleta



200m livre



400m livre



Revezamento 4x100m livre



Revezamento 4x200m livre



Misto



*Os índices obtidos na natação deverão ser confirmados na seletiva olímpica nacional.

Pentatlo moderno (1)

Feminino



Isabella Abreu

Rugby (12)

Feminino



Equipe

Saltos ornamentais (2)

Feminino



Plataforma 10m



Masculino



Plataforma 10m

Surfe (3)

Feminino



Tatiana Weston-Webb



Masculino



Filipe Toledo



João Chianca

Taekwondo (1)

Feminino



Até 67kg

Tênis (1)

Feminino



Laura Pigossi

Tênis de mesa (6)

Feminino



Bruna Takahashi



Equipe



Masculino



Vitor Ishii



Equipe

Tiro com arco (2)

Masculino



Recurvo individual



Feminino



Recurvo individual

Tiro esportivo (1)

Masculino



Pistola de ar 10m

Triatlo (1)

Masculino

Vela (4)

Feminino



49erFX



Masculino



Fórmula Kite



IQFoil

Vôlei (24)

Feminino



Equipe



Masculino



Equipe Equipe

*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB).