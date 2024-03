Nova Iguaçu x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Valendo a vida na Copa do Brasil, o Inter encara o Nova Iguaçu-RJ nesta quarta-feira (13), às 20h, pela 2ª fase da competição, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo pertencia aos cariocas, que optaram por vendê-lo ao estádio do Distrito Federal. O confronto é eliminatório e decidido em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, os pênaltis definem quem passa. A transmissão fica por conta do Amazon Prime.

A expectativa do torcedor também está em ver as estreias de Borré e Fernando, que foram relacionados pela primeira vez. A dupla vem treinando normalmente e está à disposição do técnico Eduardo Coudet. O argentino, no entanto, deve começar com ambos no banco e utilizá-los no segundo tempo, dando prioridade ao time que vem atuando com frequência, devido a importância da partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nova Iguaçu - Fabrício; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Igor Fraga, Albert e Bill; Yago, Carlinhos e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.



Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Anderson Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima.

Serviço Nova Iguaçu x Inter

Local: Arena BRB Mané Garrincha;

Horário: Quarta-feira (13), às 20h;

Transmissão: Amazon Prime.