Inter se prepara para encarar o Nova Iguaçu com expectativa de estreias

Em uma semana regada de eliminatórias, o Inter segue se preparando para encarar o Nova Iguaçu-RJ, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Com a alteração no mando de campo, oficializada na semana passada, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 20h, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

A fase empolga, e mesmo diante de uma das sensações dos estaduais, o Colorado segue confiante para confirmar o favoritismo. São nove vitórias consecutivas para os gaúchos, que encaram os semifinalistas do Campeonato Carioca, invictos a nove jogos, com seis vitórias e três empates.

A definição do mata-mata é em jogo único. Ao contrário da 1ª fase, nenhum time conta com a vantagem do empate para se classificar. Em caso de igualdade no placar após os 90 minutos, a decisão irá para os pênaltis.

De volta aos treinos no domingo, depois de garantir a classificação para a semifinal do Gauchão, contra o São Luiz, os comandados do técnico Eduardo Coudet encerram a preparação nesta terça-feira pela manhã, antes de embarcar à tarde para o Distrito Federal.

Mesmo em êxtase com o momento da equipe, o torcedor ligará a televisão na quarta ansioso pelo fator novo. Rafael Borré, Fernando e Thiago Maia estão aptos para estrear com a camisa vermelha. Sem condições de jogar o Estadual — perderam o prazo de inscrição —, os três reforços vem treinando com o grupo e estão à disposição de Chacho na competição nacional.

Dentre eles, a maior expectativa está no colombiano que veste a 19. Borré chega ao Inter com status de protagonista que eleva o patamar do time. O atacante de 28 anos será titular absoluto ao longo da temporada, mas agora, com menos de uma semana de treinos no CT Parque Gigante, ele deve começar a partida no banco de reservas. A expectativa é de que Coudet o utilize no segundo tempo.

Já os dois volantes brigam por uma vaga no onze ideal, mas também devem começar fora. Nesta segunda-feira, Maia foi apresentado oficialmente pela direção, e destacou o esforço que fez para estar em Porto Alegre.

“Antes do Natal, o Coudet tinha feito um contato comigo para eu vir para cá. Conversei com a família. É um projeto ambicioso. No fim, ele disse para eu ligar para o "doido" do Renê. Só ouvi coisas positivas. É uma torcida completamente apaixonada pelo clube. Teve uma hora que deu uma esfriada, via todo mundo ser contratado, pensava que não ia dar certo”, disse o meio-campista de 26 anos. Ele ainda explicou que tem as características de primeiro volante, mas está disponível para atuar em outras funções.