Para avançar na Copa do Brasil, Inter precisa fazer valer o favoritismo

Ainda que favorito para se classificar na Copa do Brasil, o Inter sabe que todo o cuidado é pouco nos primeiros estágios de um torneio mata-mata. Contra o Nova Iguaçu-RJ, nesta quarta-feira (13), às 20h, pela 2ª fase da competição, o Colorado joga a vida na eliminatória decidida em jogo único, na Arena BRB Mané Garrincha.

Com a preparação encerrada na manhã desta terça, o técnico Eduardo Coudet tem em suas mãos um elenco recheado de opções para definir quem irá a campo. Além das peças que vem atuando neste início de temporada, Borré, Thiago Maia e Fernando podem estrear.

Os três novos reforços vem treinando normalmente, mas devem iniciar no banco de reservas. A tendência é de que pelo menos dois entrem no decorrer da partida — Maia e Fernando disputam posição. Quem teve seu nome ventilado entre os titulares foi o atacante colombiano, já que Enner Valencia deixou o treino de segunda ainda no aquecimento, alegando dores musculares.

O equatoriano, no entanto, voltou a participar normalmente das atividades e embarcou junto do grupo para o Distrito Federal. Ele deve estar no comando do ataque do time de Chacho.

Sem problemas no ataque, Igor Gomes é desfalque para a defesa. Ele deixou o campo ainda no primeiro tempo do duelo com o São Luiz, no sábado, por conta de uma lesão muscular, e está fora de combate.

Por outro lado, o retorno de Mercado equilibra o setor. O zagueiro argentino voltou às atividades no domingo, com o restante do grupo, depois de quase um mês fora de combate por conta de um problema no joelho. Recuperado, ele está relacionado para encarar o time laranja, mas não deve tomar a vaga de Vitão ou Robert Renan no time titular.

Portanto, o onze inicial deve ser composto por Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

A atenção do Inter para esse tipo de jogo remete aos traumas recentes que a Copa do Brasil entregou ao clube. Eliminações precoces contra América-MG, Globo e Vitória irritam o torcedor, que espera mais imponência contra equipes de menor expressão. Sem a vantagem do empate, como foi na 1ª fase, contra o ASA-AL, o Alvirrubro terá uma disputa de pênaltis pela frente caso fique tudo igual no marcador.

Do outro lado, nesta quarta, está a grande surpresa do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu, que disputa a série D do Campeonato Brasileiro, se encontra no meio da disputa com o Vasco por uma vaga na grande final do Estadual. No primeiro jogo da semi, o empate por 1 a 1 persistiu no placar. A volta está marcada para domingo.