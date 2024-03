Reinaldo sofre lesão no joelho e desfalca o Grêmio por tempo indeterminado

O lateral-esquerdo Reinaldo irá desfalcar o Grêmio por tempo indeterminado após ser diagnosticado com duas lesões no joelho direito. Em nota, a assessoria do Grêmio informou que Reinaldo foi avaliado pelo corpo médico do clube, que optou pelo tratamento fisioterápico, sem submeter o atleta à cirurgia.

O Departamento de Ciência Saúde e Performance do Grêmio informou que o atleta sofreu um estiramento do ligamento cruzado anterior e uma ruptura parcial do ligamento colateral-lateral do joelho direito, no jogo do último sábado (2), na vitória por 4 a 1 contra o Guarany de Bagé, pelo Campeonato Gaúcho.

Com a lesão de Reinaldo, o recém chegado Maik deverá ocupar o espaço deixado na lateral-esquerda. Maik tem 24 anos e foi contratado junto ao Guarani (SP) para compor o elenco. O lateral foi escolhido pela comissão técnica por ter caracteristicas mais defensivas, diferente de Reinaldo, que é conhecido por ser um lateral com mais virtudes ofensiva.