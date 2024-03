Portaluppi rebate críticas sobre derrota na Recopa Gaúcha e fecha treinos

Nem a boa vitória por 4 a 1 contra o Guarany de Bagé, no sábado (2) — com direito a gol do estreante Diego Costa — aliviou o clima de tensão dentro do ambiente gremista. Em entrevista coletiva após a partida, Renato Portaluppi não poupou críticas aos torcedores e à imprensa que questionaram sua ausência na derrota para o São Luiz pela Recopa Gaúcha. “Já estava definido anteriormente com o presidente, mas as pessoas tem mania de dizerem que eu mando no clube. Agora não tem a ver com o presidente, agora é comigo: os portões do CT estarão fechados. Quando eu achar que devo abrir o treino, vou abrir”



Portaluppi ainda questionou o motivo do jogo ter acontecido em Ijuí e não em Porto Alegre, alegando que a logística pesou na escolha de não viajar com os titulares para a Recopa Gaúcha. “Fiquei me perguntando: por que o jogo foi em Ijuí? Vocês sabem que o Grêmio pagou o São Luiz para jogar ano passado dentro da Arena? Era fora, pagamos para jogar lá. O São Luiz pagou pra gente jogar lá neste ano?”

As críticas durante a entrevista coletiva não pararam na imprensa. Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, mostrou sua indignação contra a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). “Quero deixar bem claro para torcida: não vão nos tirar o campeonato na mão grande. No Grenal foi um escândalo, uma arbitragem com tantos erros. Deixou a gente de olhos arregalados. Campeonato montado com 12 clubes, oito classificando, quartas de final, e a decisão no meio da estreia do Grêmio na Libertadores. Podemos perder em campo, mas não fora”, disse o dirigente.



A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) denunciou o dirigente após confusão ao término do Grenal 441, no Beira-Rio, que teve a vitória do Inter. Ele foi denunciado por invadir a parte de fora do gramado antes do término da partida. Brum se envolveu em confusão com Magrão, diretor esportivo do Inter, e Alessandro Barcellos, presidente colorado. A pena pode variar entre uma suspensão de 15 a 180 dias. O julgamento na próxima terça-feira.