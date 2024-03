Grêmio vence Guarany de Bagé, por 4 a 1

Após vencer o Guarany de Bagé, na tarde deste sábado (2), o Grêmio confirmou o segundo lugar da primeira fase o Gauchão 2024. Os gols foram marcados por Cristian Pavón (duas vezes), Pedro Geromel e Diego Costa.

A disputa, que ocorreu na Arena do Grêmio, contou com a estreia de Costa - o atacante foi o responsável pelo o quarto gol do time. Além dele e do argentino Pavón, que foi o destaque das goleada do tricolor, a boa surpresa para a torcida foi o gol do zagueiro Geromel, que não marcava desde 2019.

No primeiro tempo, Wilson Junior fez o gol do Guarany e o time seguiu empatado com o Grêmio em 1 a 1 até o intervalo. No segundo tempo, aos dois minutos, Pavón avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Geromel, que não marcava há cinco anos. Aos quatro minutos, foi a vez de Pavón (que havia aberto as goleadas no primeiro tempo) fazer o terceiro gol. Aos 20 minutos do segundo tempo, Diego Costa coroou a sua estreia no time.