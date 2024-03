Com o fim da primeira fase, estão definidos os confrontos das quartas de final do Gauchão

Em paralelo às vitorias da dupla Grenal, a bola rolou em outros quatro gramados gaúchos na tarde deste sábado, completando a 12ª rodada do Gauchão 2024. Com o fim das seis partidas decisivas, a primeira fase do torneio se encerrou, deixando oito equipes ainda vivas na luta pelo título e duas amargurando o rebaixamento para a Divisão de Acesso do próximo ano.

A partir deste ano, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) implementou a etapa de quartas de final na competição – até 2023, o número de times que se classificavam para a segunda fase era quatro, e esses avançavam diretamente às semifinais. Com essa novidade, os oito clubes que seguirão adiante são Inter, Grêmio, Caxias, Guarany-Ba, Juventude, São José, Brasil-Pel e São Luiz. Os jogos desta fase serão disputados no próximo final de semana, em partida única.

Antes do início da rodada, sete dessas equipes já estavam garantidas nas quartas e, após derrotar o Santa Cruz por 1 a 0 no Estádio 19 de Outubro, o São Luiz se juntou a este grupo. Por ter a pior campanha entre os classificados, a equipe de Ijuí enfrentará o líder da competição, o Inter, no Beira-Rio.

Outro time que fez bonito e encerrou a fase classificatória com vitória foi o Caxias, que venceu o Novo Hamburgo fora de casa por 1 a 0 e saltou da 7ª para a 3ª colocação. O adversário do Grená será o São José, que ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Avenida. O jogo eliminatório será disputado no Centenário, em Caxias do Sul.

Apesar da goleada sofrida contra o Grêmio, por 4 a 1, o Guarany-Ba também terá a vantagem de decidir em casa nas quartas de final. No Estrela D’Alva, o Índio receberá o Juventude, no confronto entre o quarto e o quinto colocado. Na rodada, o Papo foi derrotado pelo time misto do Inter por 2 a 1.

Ainda, o Grêmio, vice-líder, receberá o Brasil-Pel, que encerrou a primeira fase com um empate em 0 a 0 diante do Ypiranga, permanecendo na 7ª colocação. Em todos os confrontos, caso haja empate, a vantagem é do time mandante. Até o fechamento desta edição, as datas e horários dos jogos ainda não haviam sido divulgadas.

O chaveamento para as semifinais também foi definido. O vencedor do confronto entre Inter e São Luiz enfrentará o ganhador de Guarany-Ba e Juventude; no outro lado estão Grêmio e Brasil de Pelotas, e Caxias e São José. Assim como na final, a semifinal será disputada em jogos de ida e volta.