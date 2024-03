Vitória sobre Juventude na primeira fase garante ao Inter a liderança do Gauchão 2024

O Inter levou a campo um time quase todo reserva em sua disputa com o Juventude na tarde deste sábado (2) e mesmo assim venceu o adversário por 2 a 1, em jogo realizado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Os gols foram marcados por Hyoran, no primeiro tempo, e Wesley, no primeiro lance da segunda etapa.

Com a vitória, o Internacional encerrou a primeira fase na liderança do Gauchão 2024, com cinco pontos de vantagem em relação ao Grêmio (que ficou em segundo lugar).

Com o resultado, o Inter fecha a primeira fase com 28 pontos. Nas quartas de final, irá jogar contra o São Luiz, que encerrou em oitavo.