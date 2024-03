Federação Gaúcha de Futebol anuncia datas das quartas de final do Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, nesta segunda-feira (4), as datas e horários das partidas válidas pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Primeira fase eliminatória do Estadual terá partidas nesta sexta-feira, sábado e domingo, e será definida em jogo único.Nesta etapa da eliminatória, as equipes se enfrentam com mando de campo dos quatro melhores colocados na 1ª fase da competição. Além de jogar em casa, estes clubes dependem apenas de um empate para avançar à semifinal, que será definida em dois confrontos, assim como a grande final.