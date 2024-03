Borré será recebido com festa da torcida colorada nesta terça

Em lua de mel com o torcedor depois da liderança na 1ª fase do Campeonato Gaúcho, coroada pela vitória no Grenal 441, o Inter tem mais um motivo para se iludir com o restante da temporada. Nesta terça-feira (5), o colombiano Rafael Borré desembarca em Porto Alegre, às 14h, no Aeroporto Salgado Filho.

O atacante teve sua vinda antecipada pela direção junto ao Werder Bremen, clube alemão ao qual estava emprestado. Antes na briga contra o rebaixamento na Bundesliga, os europeus melhoraram seu desempenho e aceitaram abrir mão do atleta, que estava no banco de reservas.

A expectativa era de que o novo camisa 19 – anunciado no dia 17 de janeiro –, desembarcasse na Capital apenas depois da Copa América, que se encerra no final de julho. Ele chega com status de referência no ataque, para atuar ao lado de Enner Valencia.

Com ritmo de jogo por conta da temporada europeia em curso desde agosto, Borré deve estar à disposição do técnico Eduardo Coudet para o confronto com o Nova Iguaçu-RJ, pela 2ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (13). No entanto, ele não pode disputar o mata-mata do Gauchão, já que o prazo de inscrição se encerrou no dia 16 de fevereiro.

Com o horário de chegada definido, o Colorado espera uma grande festa de sua torcida no aeroporto. Assim como foi com Alario, recepcionado com banda ao pisar em solo gaúcho.

Em paralelo com o entusiasmo pela chegada do colombiano, a segunda-feira foi marcada por retornos importantes no gramado do CT Parque Gigante. Rochet e Valencia, pilares do time de Chacho, treinaram com o restante do grupo. Ambos se recuperam de lesões com graus de complexidade distintas.

O caso do goleiro uruguaio é delicado, já que ele ainda acusa dores na região torácica, devido a fissura na costela, sofrida em outubro de 2023, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Ele não deve disputar as quartas de final do Estadual, contra o São Luiz, neste final de semana. A data da partida ainda não foi definida. O centroavante equatoriano está recuperado da pancada no tornozelo que sofreu de Bustos, no aquecimento do clássico com o Grêmio, e será titular.

No entanto, nem tudo são flores para o clube do Beira-Rio. Nesta terça, o presidente Alessandro Barcellos, o diretor esportivo Magrão e o próprio Inter serão julgados, às 16h, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), por incidentes nos jogos contra Novo Hamburgo e Grêmio.

O mandatário foi denunciado duas vezes. No duelo contra o Noia, ele foi citado por reclamar de um lance sobre Valencia, em que pedia pênalti. No Grenal, ele será julgado por invadir a área da arbitragem, enquanto discutia com o vice-presidente do Tricolor, Antônio Brum.

A pena, para ambos os casos, varia de 15 a 180 dias de suspensão. Magrão foi citado duas vezes por conta do clássico, pelos mesmos motivos de Barcellos. A pena também varia de 15 a 180 dias. O clube será julgado pela confusão em si. A multa varia de R$ 100,00 a R$ 100 mil.