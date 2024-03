Coudet é punido com três jogos de suspensão por confusão diante do São José-RS

O treinador colorado, Eduardo Coudet, pegou três jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o São José, no Passo D'Areia, pela 7ª rodada do Gauchão. Na ocasião, o argentino se envolveu em uma confusão com o técnico adversário, China Balbino, que teve que ser contido por seus jogadores. Como Coudet já havia cumprido uma partida, ele ficará fora do confronto deste sábado, diante do Juventude, e do jogo único das quartas de final do Campeonato Gaúcho, no próximo final de semana.

O julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º), na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS). Tanto o treinador do Inter quanto o do São José foram julgados nos artigos 258 (atitude contrária a ética e disciplina) e 258B (invasão ao campo), recebendo, portanto, a mesma punição. Ainda, o Zeca foi penalizado com a perda de um mando de campo, além de uma multa de R$ 9 mil pelos incidentes do dia 11 de fevereiro.

A defesa de ambos os clubes ainda pode recorrer ao Pleno do TJD-RS ou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar reverter a punição. Caso não consiga, o Inter terá o auxiliar Lucho González na casamata nos próximos dois compromissos estaduais.

No outro julgamento, o atacante Luiz Adriano, também expulso naquele jogo, não foi penalizado e está livre para atuar na Serra gaúcha.