Inter terá reservas em campo para cumprir tabela contra o Juventude

Com a liderança do Campeonato Gaúcho assegurada, o Inter chega tranquilo na 11ª e última rodada da 1ª fase, para encarar o Juventude neste sábado (2), às 16h30min, no Alfredo Jaconi. Vindo de uma semana puxada, com as vitórias no Grenal 441, no domingo, e na estreia da Copa do Brasil, contra o ASA-AL, por 2 a 0, na quarta, a expectativa é de reservas na equipe de Eduardo Coudet.

O técnico argentino tem, no final de semana, a oportunidade perfeita para rodar o elenco e observar alguns jogadores, sem muita pressão. Os recém contratados Bruno Gomes e Wesley, por exemplo, despertam o interesse no torcedor para vê-los em ação como titulares. Eles entraram no decorrer do segundo tempo nos dois últimos jogos.

Outra vantagem de entrar em campo apenas para cumprir tabela é que os jogadores que apresentam alguns desconfortos podem ser poupados, sem afetar o planejamento da equipe.

Mercado, Valencia e Alario são três figuras importantes do grupo que precisam de um tempo no departamento médico. O zagueiro tem um problema no joelho, enquanto os dois atacantes realizam tratamento médico por entorse no tornozelo direito. Sem nenhum problema grave, eles não devem perder muita coisa além do confronto com o Papo.

Nesta quinta-feira, o elenco já se reapresentou no CT Parque Gigante para os treinos. Aqueles que atuaram em Alagoas ficaram na academia, enquanto o restante dos atletas treinou com bola. A principal atração da atividade foi a presença do volante Fernando pela primeira vez. O experiente meio-campista, no entanto, não é reforço no Estadual, pois chegou após o prazo de inscrição da Federação Gaúcha de Futebol (FGF)

Nesta sexta-feira, Chacho deve encaminhar o time que vai à Caxias do Sul. A expectativa é de que a escalação seja formada por Anthoni; Hugo Mallo, Igor Gomes, Robert Renan e Thauan Lara; Rômulo, Bruno Gomes, Gustavo Prado (Hyoran) e Wesley; Lucca e Luiz Adriano (Gabriel Barros).

LEIA MAIS: STJ marca data para decidir se Robinho cumpre pena no Brasil por estupro

Com os dois principais atacantes de fora, além da necessidade de preservar Alan Patrick, quem deve ganhar minutos ao lado de Lucca é Luiz Adriano, que está em negociações para deixar o clube. Gabriel Barros também está na briga por uma vaga entre os titulares.

No meio de campo, a dúvida é se Hyoran volta a ser relacionado. O camisa 7 foi liberado pela direção para resolver problemas pessoais e não ficou à disposição nos dois compromissos da semana.