Última rodada do Gauchão define rebaixado, vaga nas quartas e mando de campo

Está chegando ao fim a primeira fase do Campeonato Gaúcho, que foi recheada de surpresas, positivas e negativas, em 10 rodadas divididas em pouco mais de um mês. Neste sábado (2), às 16h30min, serão disputados, simultaneamente, os seis jogos que definem quem cai, quem fica e quem vai às quartas de final do Estadual. Das 12 equipes, apenas três vão a campo para cumprir tabela. Inter e Grêmio, já classificados em 1ª e 2º lugar, respectivamente, não disputam mais nada, enquanto o Santa Cruz, afundado na lanterna, já está rebaixado.

Para a dupla Grenal, vale a oportunidade de ver os jogadores em ação sem nenhum tipo de pressão. De um lado, o técnico Renato Portaluppi entende que é preciso usar força máxima para começar a dar cara ao time titular, reformulado por reforços. Pavón, pouco utilizado, e Diego Costa, que ainda está por estrear, são as principais atrações para o torcedor, que vai à Arena receber o Guarany de Bagé.

Já Eduardo Coudet deve fazer o caminho contrário. A expectativa é de reservas contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, assim como foi no começo da temporada, em jogos fora de casa, no intuito de observar os jogadores que não vem recebendo tanta minutagem.

Para os times da Capital, importa o fato de que o mata-mata ainda conta pontos na definição de quem terá o mando de campo na grande final. O Colorado está cinco pontos à frente do Tricolor, mas a distância pode diminuir no final de semana.

Nas eliminatórias, serão três confrontos que definem os finalistas. Nas quartas, jogo único, e nas semis, ida e volta. Nestas partidas, o esquema é o mesmo. Vitória vale três pontos, empate vale um e derrota zero.

Quanto ao chaveamento, não há sorteio, e ele funciona da seguinte maneira: 1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º. Com uma partida só para definir quem avança às semis, os quatro primeiros da tabela jogam em casa, com a vantagem do empate. Os adversários da dupla brigam por este privilégio.

O Guarany é 3º colocado com 16 pontos, enquanto o Juventude é o 4º, com 15. Ambos estão garantidos no mata-mata, assim como São José, Brasil de Pelotas e Caxias, respectivamente. Zequinha e Xavante estão empatados com 14 pontos, enquanto o Grená tem 13.

Com sete clubes classificados, resta apenas uma vaga para a próxima fase. São Luiz (8º), Novo Hamburgo (9º), Ypiranga (10º) e Avenida (11º) estão na disputa. Destes, um ainda será rebaixado.

O favorito é o Rubro, que tem 10 pontos, depende apenas de si e recebe o desmoralizado Santa Cruz. Os dois seguintes tem 9 pontos cada, enquanto o Avenida tem 8 e ocupa a vice-lanterna. Para escapar da queda, a equipe alviverde precisa bater o São José, em casa. Além de torcer pelo tropeço de um dos outros três. Novo Hamburgo e Ypiranga recebem Caxias e Brasil-Pel, respectivamente.