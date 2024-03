Inter consegue liberação adiantada de Borré, que chega nesta terça em Porto Alegre

Além da classificação para as quartas de final do Gauchão e a oitava vitória consecutiva conquistada diante do Juventude neste sábado, o torcedor colorado ganhou mais um motivo para sorrir à toa neste final de semana. Logo após a partida, o presidente Alessandro Barcellos confirmou acerto com o Werder Bremen para antecipar a chegada do atacante Rafael Borré.

Com 28 anos, o colombiano desembarcará em Porto Alegre na próxima terça-feira, às 14h, para, a partir daí, iniciar sua trajetória no clube gaúcho, onde utilizará a camisa 19 até o final de 2028. A expectativa é que a torcida colorada vá até o o Aeroporto Salgado Filho recepcionar o novo reforço, assim como foi feito com outras contratações de peso.

“Sport Club Internacional comunica que está acertando com o Werder Bremen e o Eintracht Frankfurt a liberação antecipada do atacante Rafael Santos Borré. Os clubes alemães permitiram que o jogador pudesse viajar para Porto Alegre, buscando acelerar a sua regularização e a consequente finalização dos procedimentos legais e administrativos”, escreveu o Inter em nota.

Borré tem 28 anos e começou a carreira no Deportivo Cali, de seu país natal. Depois, passou por Atlético de Madrid, Villarreal, River Plate, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. O atacante também é titular da seleção colombiana. Para adquirir 80% dos seus direitos econômicos, o Inter vai pagar 6,2 milhões de euros (R$ 33,2 milhões na cotação atual) ao Eintracht Frankfurt, ex-dono dos direitos do jogador, em três parcelas anuais.

O Inter agora corre para inscrever Borré no BID da CBF até 7 de março, para poder utilizar o atleta nas competições do primeiro semestre. No Gauchão, o prazo para inscrições já foi encerrado e ele não estará disponível para a reta final do torneio.