Com festa da torcida colorada, Borré chega a Porto Alegre nesta terça-feira

Fazendo jus à expectativa criada ao longo dos últimos dois meses, a torcida do Inter compareceu em peso ao Aeroporto Salgado Filho na tarde desta terça-feira (5), para receber o colombiano Rafael Borré, principal reforço da temporada.

Ainda que de baixo de sol forte, o torcedor não afinou para o atraso do novo camisa 19 colorado, que tinha o desembarque marcado para às 14h, no portão 8, com acesso pela avenida Sertorio. Uma hora depois do horário previsto, Borré apareceu para a torcida, que ergueu as bandeiras e cantou a plenos pulmões para o atacante. Em seguida, ele se dirige para o CT Parque Gigante, onde terá os primeiros contatos com sua nova casa.

A presença da Guarda Popular, principal torcida organizada do clube, ditou o ritmo da festa, com os fortes cânticos das principais músicas do Beira-Rio, ecoados pelos mais de mil torcedores presentes.

