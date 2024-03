Inter: Piffero e Affatato são condenados a prisão por irregularidades no clube

*Matéria em atualização

O ex-presidente do Sport Club Internacional, Vitorio Piffero, e o ex-vice de Finanças do clube, Pedro Affatato, foram condenados a prisão por irregularidades na gestão do clube no período de 2015-2016. A sentença foi definida pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro nessa segunda-feira (4).

Piffero foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado por estelionato e organização criminosa em caso envolvendo as contas do Inter. O ex-presidente do Colorado ainda tem que pagar 400 salários mínimos. Já Affatato foi condenado pelos mesmos crimes, além de lavagem de dinheiro, e a sentença é de 19 anos e oito meses de prisão, em regime inicialmente semiaberto. O ex-vice de Finanças precisa pagar 700 salários mínimos. Os dois ex-dirigentes do clube gaúcho podem recorrer da decisão em liberdade.

Além dos nomes já citados, outros três envolvidos foram condenados e, conforme o processo, estavam envolvidos no esquema de organização criminosa e lavagem de dinheiro. As sentenças foram:

Ricardo Bohrer Simões, empresário do ramo da construção civil: 8 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado, mais multa de 300 salários mínimos;

8 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado, mais multa de 300 salários mínimos; Adão Silmar de Fraga Feijó, empresário do ramo da construção civil: 8 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado, mais multa de 300 salários mínimos;

8 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado, mais multa de 300 salários mínimos; Carlos Eduardo Marques, ligado à vice-presidência de patrimônio: 6 anos e 10 meses de prisão em regime inicialmente fechado, mais multa de 150 salários mínimos.



Todos precisarão ressarcir o Inter pelos valores desviados, que teriam chegado a R$ 13 milhões, conforme a investigação. Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a defesa de Pedro Affatato informa que irá recorrer da decisão e sustenta que a sentença é excessiva tanto na pena, quanto na condenação. A reportagem tentou contato com a defesa de Vitorio Piffero, mas ainda não obteve retorno. A reportagem ainda busca contato com a defesa dos outros condenados.

Entenda o caso



As investigações sobre irregularidades nas finanças do Inter começaram em 2017, um ano após o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. O processo teve início após o Conselho Fiscal do clube apontar irregularidades nos números da gestão de Piffero. Em decisão inédita, o Conselho reprovou as contas e foi aberta uma sindicância para apurar "graves falhas de controles internos", conforme o presidente do Conselho Fiscal Geraldo Costa da Camino à época. Um relatório de finanças apontava um total de R$ 9 milhões em contratos não realizados com cinco empresas do ramo de construção civil. Mais de um ano depois, o Conselho Deliberativo do Inter votou pela inelegibilidade de Piffero e outros três ex-dirigentes por 10 anos. Em dezembro do ano passado, o MP deflagrou a Operação Rebote, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra ex-dirigentes da gestão Piffero. Essa é a primeira sentença relacionada à administração de Piffero no Inter. Outros processos, incluindo de questões relacionadas a futebol, ainda estão em andamento na Justiça.