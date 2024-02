Sem Portaluppi e com reservas, Grêmio visita o São Luiz na decisão da Recopa Gaúcha

Com maiores preocupações em um calendário apertado, o Grêmio encara o São Luiz nesta quarta-feira (28), às 19h30min, na decisão da Recopa Gaúcha. A partida será em Ijuí, no estádio 19 de outubro, e o time tricolor estará repleto de reservas. Esse é o segundo ano seguido que os clubes decidem a competição. Em 2023, o time de Renato Portaluppi saiu vitorioso pelo placar de 4 a 1, com direito a hat-trick de Suarez.

Repetindo o planejamento do confronto com o Ypiranga, em Erechim, pelo Gauchão, o técnico gremista ficou em Porto Alegre, deixando o comando da equipe na beira do gramado para o auxiliar Alexandre Mendes.

Em treino fechado nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o comandante encaminhou o time que deve começar jogando a final com o Rubro. Visando a rodagem do elenco e aproveitando a oportunidade para ver jovens em ação, a escalação deve contar com Caíque (Gabriel Grando); Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Mayk; Ronald, Nathan, Galdino, Rubens (Natã Felipe) e Lucas Besozzi; André Henrique.

Um nome que chama a atenção é o atacante Jardiel, de apenas 18 anos, que acertou sua renovação com o clube, ao superar os imbróglios entre as partes nas negociações após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e está entre os relacionados.

Eliminado nas oitavas de final da Copinha, ele foi o artilheiro da competição, com nove gols marcados em seis jogos. Mesmo pertencendo às categorias de base, ele pode ter seus primeiros minutos como profissional, saindo do banco de reservas.

Apesar da equipe alternativa no apito inicial, não está descartada a utilização de alguns titulares durante a decisão. O argentino Cristaldo, que viu do banco de reservas os 90 minutos do Grenal 441, no domingo, é uma das opções. Além dele, Nathan Fernandes e Pavón, que buscam melhorar o condicionamento físico, também são opções.

Com o intuito de ir a campo com força máxima contra o Guarany de Bagé, no sábado, pela 11ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Gaúcho, na Arena, nomes que vêm jogando com muita frequência não irão a campo. É o caso de Reinaldo e Villasanti, por exemplo. Além deles, Geromel não joga fora de casa e também está fora.