Grêmio foca na Recopa Gaúcha para reerguer a moral do time após o Grenal

Depois da amarga derrota no Grenal de domingo, o Grêmio tem a oportunidade de reerguer a moral nesta quarta-feira (28), colocando a primeira taça de 2024 no armário. O Tricolor visita o São Luiz na decisão da Recopa Gaúcha, às 20h. Mesmo que não seja um título de expressão, uma vitória é importante para o time de Portaluppi mostrar evolução, que já ficou nítida no clássico.

Mesmo derrotada, a equipe se portou bem contra o rival, e disputou de igual para igual o confronto fora de casa. Agora, o foco é em seguir analisando o crescimento de algumas peças, como Nathan Fernandes, retornando de lesão, além de Du Queiroz e Pavón, que ainda somam poucos minutos com a camisa tricolor.

Por outro lado, o atacante Diego Costa segue fora. Buscando o condicionamento físico ideal, o veterano de 35 anos ficará em Porto Alegre treinando, para estar à disposição no sábado, contra o Guarany de Bagé, pela 11ª rodada do Gauchão. O jogador pediu 15 dias de “pré-temporada” antes de assinar o contrato.

“Conversei com ele [Diego Costa] durante a semana. Ele se encontra ainda longe da melhor condição física. Não vai pra Ijuí também. Foi um consenso. Vamos deixá-lo treinando por mais uma semana”, disse Portaluppi na entrevista coletiva após o jogo com o Inter.

O confronto já não vale mais nada para o clube, que está classificado para o mata-mata na segunda colocação, sem chances de alcançar o líder.

De volta aos treinos nesta segunda-feira, o Tricolor tem duas atividades para armar o time que vai a campo. A dúvida é se irão os titulares ou os reservas. Por conta da proximidade dos jogos e a longa viagem para o interior, existe a possibilidade do técnico gremista poupar seus principais nomes para o final de semana.

Sem muita pressão, há a expectativa de que os jovens ganhem espaço nos próximos dois compromissos. Nomes como Ronald e Gustavo Martins são boas apostas para mostrar serviço. No campo dos desfalques, nenhuma novidade. Carballo e Soteldo seguem fora. Destes, o primeiro está em fase final de recuperação e pode ser novidade em breve. Ele se recupera de uma cirurgia no púbis, referente a uma lesão crônica que o debilitou ao longo do ano passado.