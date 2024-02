Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, recebe Ecovela 2024 neste fim de semana

O Parque Estadual de Itapuã (PEI), em Viamão, receberá o palco do Ecovela 2024 neste fim de semana. O evento reúne dezenas de velejadores que unem a prática esportiva e a educação ambiental. As informações são da Assessoria de Comunicação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

As modalidades de windsurf, kitesurf e wing foil participam do Ecovela 2024, que será realizado na Praia de Fora. A praia estará aberta apenas para os inscritos no evento, com capacidade máxima para 200 pessoas. Os interessados em participar podem se inscrever pelo WhatsApp (51) 980558438.

"Além das atividades na água, o evento promove a conscientização ambiental, já que os participantes realizam a coleta de resíduos acumulados nas margens da Laguna dos Patos", explica a gestora do PEI, Dayse Rocha.

Os resíduos recicláveis recolhidos na praia serão encaminhados para uma cooperativa. A equipe de Educação para a Sustentabilidade da Semana estará no local com atividades lúdicas que reforçam a importância da proteção do meio ambiente.

Programação

Sábado



10h30 - Palestra de apresentação do PEI e abertura oficial

11h30 - Coleta de resíduos na Praia de Fora

14h - Início das regatas

Domingo

12h - Coleta de resíduos na Praia de Fora

14h - Início das regatas

17h - Cerimônia de encerramento

Ingressos

O valor dos ingressos para assistir ao evento é de R$ 22,70, pago apenas em dinheiro. Nos dias do evento, a organização também receberá 1 kg de alimento não perecível, que será doado para comunidade indígena da região. O telefone de contato do parque é (51) 3494-8083.