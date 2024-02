Contra o Asa-AL, Inter quer espantar o fantasma de eliminações recentes na Copa do Brasil

Mesmo que franco-favorito para avançar na Copa do Brasil, o torcedor do Inter sabe dos perigos de entrar com o salto alto e ser surpreendido por um time mais fraco em um confronto eliminatório. O duelo desta quarta-feira (28), às 20h, contra o Asa de Arapiraca, em Alagoas, pela 1ª fase do torneio, relembra eliminações recentes do clube na competição.

Em 2023, cair para o América-MG no Beira-Rio, nas oitavas, foi surpreendente para o time do então técnico Mano Menezes, mas a derrota para o Globo, em 2022, na estreia, foi de fato a mais traumática. O jogo, válido pela mesma fase de agora, foi um balde de água fria em uma temporada que ainda dava seus primeiros passos.

Agora, em um início de ano empolgante, coroado com a vitória no Grenal 441, o Colorado indica que irá confirmar seu favoritismo. Com a clara ambição de disputar todos os títulos possíveis, o time de Eduardo Coudet quer manter a sequência de seis vitórias consecutivas e mostrar a que veio na competição. Os gaúchos jogam pelo empate fora de casa, que garante a vaga na próxima fase.

Nesta terça-feira, o grupo de jogadores encerrou a preparação em treino fechado no CT Parque Gigante, antes de embarcar para Maceió, no turno da tarde – deslocamento para Arapiraca será na quarta. A expectativa é de que Chacho vá a campo com força máxima, salvo a exceção dos desfalques. Rochet e Mercado seguem sem treinar com o grupo e estão fora. Ambos devem retornar a partir das quartas de final do Gauchão, que começa no dia 9 de março.

Enner Valencia também é desfalque. O equatoriano ficou de fora dos treinos por conta da entrada de Bustos em seu tornozelo, no aquecimento para o clássico com o Grêmio. O atacante foi vetado pelo departamento médico e sequer viajou com o restante do elenco. Aránguiz também foi preservado da atividade desta terça pela comissão técnica, para administrar a carga física, mas viajou normalmente e não preocupa.

Com isso, o provável onze inicial conta com Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Alario.

Fora das quatro linhas, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) marcou o julgamento de Eduardo Coudet e Luiz Adriano, referente a expulsão de ambos contra o São Luiz, na 7ª rodada, para sexta-feira. Caso peguem gancho, a punição é válida a partir do duelo com o Papo, no dia seguinte.