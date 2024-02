Inter começa a semana reavaliando jogadores para a Copa do Brasil

Passada a dramática vitória no Grenal, o Inter volta seu foco para o primeiro confronto de mata-mata na temporada, nesta quarta-feira (28), às 20h, contra o Asa de Arapiraca, fora de casa, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Mesmo embalado pelo bom momento no Campeonato Gaúcho e com um adversário inferior, o Colorado sabe da necessidade de entrar ligado em Alagoas, já que a eliminatória será definida em jogo único.

Na última quarta, o Cruzeiro caiu para o Sousa, da Paraíba, ligando o sinal de alerta nos clubes da primeira divisão. Não é incomum que uma equipe da elite nacional entre desligado nessa fase da competição, e acabe sendo eliminado precocemente. Vide o caso do próprio Inter, que perdeu por 2 a 0 para o Globo em 2022.

LEIA MAIS: Como foi a rivalidade Grenal em cada década

Jogando pelo empate, que classifica o time visitante, o técnico Eduardo Coudet tem duas sessões de treinamento para definir quem irá a campo. A tendência é que ele entre com força máxima, dando a devida importância para o duelo. Além disso, o Alvirrubro está com a liderança garantida na 1ª fase do Gauchão, o que possibilita o uso dos reservas no sábado, contra o Juventude.

A principal dúvida é Enner Valencia, que sofreu uma entrada de Bustos, no tornozelo, no aquecimento do clássico com o Grêmio, e foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo. O equatoriano iniciou o tratamento com gelo ainda no banco de reservas.

Ele deve ser reavaliado pelo departamento médico nas duas atividades deste início de semana. Seu substituto natural é Alario, que teve atuação de destaque no Grenal.

Outro nome que segue como dúvida é Mercado. O zagueiro sentiu o joelho contra o Novo Hamburgo, e desde então vem sendo poupado pela comissão técnica. Ao longo da semana passada, ele aparentava ter condições de jogar o clássico, mas acabou ficando de fora dos relacionados. Devido à proximidade dos dois compromissos, o argentino tende a ser desfalque novamente.

Rochet, que também foi dúvida contra o rival, deve seguir sendo preservado por Chacho, a fim de garantir a plena recuperação de seu problema na costela.

O deslocamento para o estado nordestino ocorre nesta terça-feira à tarde, após o treino no turno da manhã. Primeiro, a delegação se dirige a Maceió, e no dia da partida, vai à Arapiraca.